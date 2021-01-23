В Беларуси произошли массовые прорывы теплосетей. В чем причина и как избежать аварий?

Источник материала: Tut.by

За прошедшую неделю по всей Беларуси неоднократно прорывало трубы теплоснабжения, из-за чего тысячи людей на время оставались с холодными батареями. Разберемся в общих чертах, из-за чего происходят такие аварии, почему сейчас их резко стало больше и как их избежать.





За прошедшее десятилетие в Беларуси не было по-настоящему холодных зим. Резкие перепады температур тоже были единичными. Поэтому в теплосистему (в трубы) можно было залить теплоноситель (воду) температуры 60−70 градусов, допуская лишь небольшие ее колебания. При таком раскладе на протяжении всего отопительного сезона уровень давления в трубах тоже менялся незначительно.

Но на прошлой неделе произошло резкое похолодание. Следовательно, температуру воды в трубах повысили с условных 65 до примерно 100 градусов. Конечно, делать это должны были постепенно, чтобы избежать резких перепадов давления в теплосетях. Но и тепло людям нужно было дать оперативно. Поэтому полностью избежать быстрых перепадов давления на всех участках было сложно. А если давление резко повышается — труба быстро расширяется. И именно при этом расширении возможно появление трещин, откуда потом бьют фонтаны горячей воды.



Прорыв теплотрассы 16 января в Рогачеве

Примерно такие же риски есть и у обратного процесса, когда температура быстро поднимается с условных минус 25 до нуля. В систему начинают давать воду более низкой температуры из-за чего в трубе падает давление и она сжимается. Чем более резкий перепад — тем больше шанс получить трещину в трубе.

Это как если вы возьмете ластик и начнете быстро его растягивать, а потом резко сожмете, то на нем будет куча трещин. Если же делать это плавно, трещин на нем практически не будет.

Почему могут трескаться трубы?

Но все-таки металлические трубы это не ластик, и они должны быть рассчитаны на работу при максимальных нагрузках. Опишем несколько причин, почему теплосети могут этих нагрузок не выдерживать.

1. Трубы могут не выдерживать резких перепадов давления, если они старые. То есть если срок их эксплуатации более 25 лет.

2. Трещины могут появляться и на новых трубах, если они не на сто процентов правильно смонтированы (например, в районе сварочных швов).

3. Трещины могут появиться как на старых, так и на новых трубах, если их испытания перед отопительным сезоном провели не очень тщательно. Проблемы могут возникнуть и при некачественном ремонте трубы вне зависимости от ее возраста.

Плюс нужно учитывать место залегания теплотрассы, ее удаленность от других коммуникаций, дорог, трамвайных путей, а также плотность застройки на этом участке и количество зданий, которые получают тепло от этой трубы. Это все тоже напрямую влияет на ее износ.

Поэтому, как и в любой системе, нельзя говорить, что к авариям приводит какая-то одна причина. Обычно к ним приводит комплекс причин, связанных между собой.

А что делать, чтобы трубы не трескались?

Самый простой способ решить проблему прорывов — это своевременно менять трубы. Но чтобы срок эксплуатации теплосетей не превышал 25 лет, надо ежегодно заменять около 4% труб. И для постсоветских стран это большие деньги. Например, в России в крупных городах (не считая столиц) успевают менять только 1,5−2% труб.

В Минске же с этим ситуация значительно лучше. У нас в год происходит замена как раз таки 4−5% теплосетей. Но учитывая то, что на Рафиева прорвало трубу (ее компенсатор) 2011 года, то становится очевидно, что одной заменой труб проблему прорывов не решить.

Нужно качественно монтировать качественные трубы, выбирать для них оптимальные эксплуатационные нагрузки, а также тщательно их испытывать перед отопительным сезоном. Ну и, конечно, резко не повышать температуру с 65 до 100 градусов, а потом так же резко не понижать.

Неужели все так плохо?

Вовсе нет, ведь в том же Киеве и без перепадов температур трубы прорывает постоянно. По состоянию на 2018 год там было изношено около 80% теплосетей, которые эксплуатируются по 20−40 лет. Этим вопросом с момента распада Союза там нормально никто не занимался, и только при мэре Кличко ситуацию начали постепенно исправлять.



Последствия прорыва теплотрассы в Киеве

В Минске и всей Беларуси прорывы теплосетей не носят системного и массового характера. Они случаются в основном при наступлении сложных погодных условий, которые мы наблюдали в последнюю неделю.

Что же касается Москвы, то там прорывы тоже являются единичными. Но сравнивать Минск с Москвой некорректно, учитывая, сколько денег (в том числе федеральных) вливают там в благоустройство города.