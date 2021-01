Почему он так привлекателен и успешен? Имидж-стратег раскрывает секреты стиля Алексея Навального

Источник материала: Tut.by

Россия готовится к акциям протеста, которые, вероятно, пройдут сегодня — 23 января . Всё дело в том, что 18 января политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу — после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД отправил его в СИЗО на 30 суток.

К фигуре Алексея приковано всеобщее внимание, и виной тому не только обстоятельства, но и сам образ Навального. За последние 10 лет он сумел превратиться из блогера-оппозиционера в значимого политика. Сегодня, по версии журнала Time, Навальный входит в сотню самых влиятельных людей планеты. По данным исследовательского центра «Ромир», он занимает четвертую строчку в рейтинге доверия россиян. В 2020 году он был выдвинут на Нобелевскую премию мира, а на выборах мэра Москвы 2013 года набрал 27,24% голосов и занял второе место, уступив первенство Сергею Собянину.

Благодаря чему ему удалось достичь таких высот, расскажет Екатерина Гордеева.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

«Для борьбы с коррупцией необходимы два главных условия — политическая конкуренция и свободные СМИ. Свободных СМИ в стране практически нет. Значит, нужно пытаться создавать политическую конкуренцию», — Алексей Навальный.

Чтобы быть успешным политиком сегодня, недостаточно обладать хорошей программой, связями и деньгами. Кроме этого, нужно уметь захватывать сердца электората, заражать своими идеями, объединять и удерживать внимание на своей персоне. Со второй частью Навальный преуспел: он широко известен как влиятельный блогер, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и видный оппозиционный деятель с весомой поддержкой в разных слоях российского общества.

Его команда занимается интереснейшими расследованиями хищений и подробно рассказывает о схемах, которые используют нечистые на руку политики. Захватывающие фильмы-разоблачения набирают миллионы просмотров, закрепляя в сознании людей образ «Навального-героя».

Стоит отметить, что политика часто критикуют за первую часть — смазанные планы, популизм и отсутствие вектора. Безусловно, Навальный — фигура неоднозначная, но весьма интересная.

Можно с уверенностью сказать, что в своей области он — Звезда. Я не случайно пишу «Звезда» с большой буквы — это условное название распространенной имиджевой стратегии, о которой я подробно рассказывала в этом материале .

В этой же статье мы рассмотрим уникальные фишки Навального.

Блог как оружие

«Мой блог существует только потому, что в СМИ существует цензура», — сказал однажды Алексей Анатольевич. Сейчас сложно назвать площадки Навального обычными социальными сетями — некоторые из них тянут на полноценные информационные ресурсы. Его команда производит качественный и злободневный контент: тексты написаны на доступном для аудитории языке; картинка — профессиональная; факты, упомянутые в материалах, грамотно обоснованы; в кадре — человек, которого не отличишь от опытного журналиста. Благодаря такому подходу Навальному удалось превратить несколько разноформатных блогов в собственные медиа. Так, по версии уже упомянутого журнала Time, в июне 2017 года он вошел в список 25 самых влиятельных людей в интернете.

Но главное: во всех роликах и материалах он предстает в образе защитника правды и интересов простых людей. Такое «нишевание» — сведение к одной роли, позволяет лучше закрепить ее в памяти аудитории.

Образ европейского политика

«Я лидер хипстеров? Не уверен. Я, скорее, чувак из Марьино, которому, впрочем, нравится носить пальто с кедами. Но я не надену очки в хипстерской оправе и с удовольствием выпью пива в местах, где хипстеры сморщат носики и скажут: фи», — Алексей Навальный

Навальный — молодой, активный политик. Он разительно отличается от российских коллег прежде всего европейским расслабленным стилем. Его идеально выглаженные рубашки чаще всего закатаны в районе локтя, что дает легкую небрежность и добавляет образу аристократического шарма. Так носить их сможет не каждый.

Алексей Навальный балует себя небюджетными аксессуарами. Швейцарские часы политика Ebel 1911 относятся к разряду премиальных. Политик любит красивую одежду и интеллигентные мужские бренды: Ralph Lauren, Lacoste и Moncler.

К слову, для многих из них он мог бы стать идеальным амбассадором: вещи, которые надевает оппозиционер, часто становятся темой обсуждений в модных пабликах.

Например, популярный журнал GQ уже назвал куртку швейцарского бренда Mammut, в которой он прилетел в Москву, «вещью месяца».



Фото: GQ. Кстати, ботинки Навального тоже этой марки.

Не первый раз одежда политика становится поводом обсуждений. Итальянский бренд кроссовок Premiata однажды воспользовался моментом и обеспечил себе неплохую рекламу.

Фото, сделанное за мгновение до того, как Навального втащили в автозак, стало вирусным и часто использовалось в СМИ и блогах как иллюстрация к новостям о произошедших событиях. На нем видно, как Алексей сопротивляется аресту и упирается кроссовкой в стенку автобуса.





Узнав свою модель, производитель тут же выложил в русскоязычном инстаграме шутливый пост: «Оппозиционный политик Алексей Навальный на вчерашнем митинге появился в черных кожаных кроссовках из весенне-летней коллекции Premiata и угодил — слава богу, не за это — в Тверской районный суд. Надеемся, благодаря Premiata Алексею будет относительно комфортно в ближайшие 15 дней».

Пост провисел недолго и через какое-то время был удалён, однако бренд успел получить бесплатный пиар. Ведущие таблоиды России вышли с заголовками: «Звездная вещь: кроссовки Алексея Навального на митинге «Он вам не Димон».

В отличие от Premiata, другой производитель спортивной обуви — Nike, оказался не так рад упоминанию. Перед одним из митингов Навальный призывал участников брать с собой ненужную спортивную обувь и закидывать ее на провода.

В своем блоге политик разместил карту протеста со слоганом Just Do It и изображением кроссовок с логотипом. Компания тут же отреагировала на пост и потребовала убрать упоминание бренда со страниц оппозиционера.

Любопытно, что именно кроссовки Nike положили начало знаменитому расследованию ФБК для ролика о Медведеве. Оказалось, обувь этой марки с завидной регулярностью покупает и бывший президент РФ.

Выдержанный, со вкусом собранный кэжуал, помогает оппозиционеру отстроиться от конкурентов. Чаще всего российские политики заигрываются в классику, становясь частью однородной массы в скучных, но дорогих костюмах. На их фоне Навальный выглядит не частью бюрократического аппарата, а скорее, борцом с ним.

Жена как соратник и друг

«Мой лучший друг — это моя жена. Я часто говорю ей: «Я не могу лежать на диване и есть, если ты на меня не смотришь». Самая популярная цитата из «Симпсонов» у нас в семье», — говорит Навальный.

Всем без исключения политикам важно показывать свою семью. Ведь чем больше мы знаем о личной жизни человека, тем больше у нас оснований ему доверять. Вдобавок семейные люди воспринимаются как более надежные и ответственные. Срабатывает стереотип: «Если человек может нести ответственность за партнера, он будет ответствен и в других областях».

Даже не особо опытный политтехнолог понимает, какие имиджевые дивиденды может дать захватывающая история любви. Она раскрывает героев, делая их образы понятными и родными для аудитории, а также привлекает новых, сперва далеких от политики людей наблюдать за развитием сюжета.

Чета Навальных кажется невероятно гармоничной: за ними, словно за героями детективного романа, хочется следить. Алексей и Юлия познакомились в 1998 году на отдыхе в Турции. Через два года пара узаконила отношения.

Большую часть этих лет «первая леди оппозиции» не позиционировала себя самостоятельной политической фигурой и в публичном кругу транслировала образ «жены декабриста». Она появлялась с мужем на протестах, вела часть его дел, давала какие-то интервью о деятельности супруга, но к 2015 году «Эхо Москвы» включило Юлию Навальную в сотню самых влиятельных женщин России.

Во время болезни мужа Юлия проявила всю силу характера. После тяжелых для семьи месяцев многие аналитики разглядели в ней потенциального игрока и сейчас пророчат отдельную политическую карьеру.

После трогательного поста Алексея внимание к Юлии только возросло. Сегодня цитаты из ее инстаграма репостят почти с такой же частотой, что и высказывания самого политика.

Жена-единомышленник заметно облегчает тяготы публичной жизни медийного человека. Она не скажет лишнего и точно знает, как нужно себя вести в разных ситуациях. В случае Навальных Юлия не только соратник, но и дополнительная сила, на которую можно положиться. По крайней мере в это хочется верить, разглядывая социальные сети знаменитой пары.

В одном из своих интервью Алексей Анатольевич сказал: «Именно сейчас Россия — самая богатая за всю свою историю и самая свободная. Огромное количество денег, которое засыпает сейчас страну, дает нам шанс на грандиозные изменения, но этот шанс, видимо, уже не будет использован».

Нам еще предстоит узнать, оказался ли он прав, но одно мы знаем наверняка: Навальный — представитель нового типа политиков. Он задал тренд: на медийность, прямолинейность и открытость. Чтобы потягаться с ним в политической борьбе, нужно как минимум соответствовать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.