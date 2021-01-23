Колледж против выпускника-маляра: «Подадим в другой суд — иск все равно будет выигран»

Источник материала: Салiдарнасць

Выпускник минского колледжа решил доказать, что у учебного заведения нет законных оснований требовать от него возврата средств за обучение. Вот что из этого вышло.





20-летнему минчанину Павлу (имя изменено), окончившему Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко, выпал жребий отработать год по распределению в ОАО «МАПИД».

— Но дело в том, что после практики на этом предприятии мне не то, что там, мне вообще не захотелось больше иметь никаких дел на стройке, — признался Павел корреспонденту «Салідарнасці». — Моими ощущениями стало, что стройка — это не место, где создают что-то новое, а место, где тебя постоянно унижают, гнобят, а потом еще не оплачивают. Деньги за два месяца производственной практики я так и не получил.

Поскольку у меня были денежные проблемы, то я откликнулся на предложение колледжа «подзаработать» на другой стройплощадке. А там просто не выдержал после двух недель выноса габаритного мусора с 20-этажа и демонтажа подъездов. Я — маляр-штукатур, но ни разу по специальности поработать мне так и не дали.

После окончания обучения молодой специалист попробовал попросить разрешение найти работу самостоятельно в частной компании.

— Но мне не разрешили, хоть потом оказалось, что законом это не запрещено. На отработку в МАПИД я все-таки не пошел, о чем организация уведомила колледж. И тогда мне предложили пройти отработку в ЖЭУ №1 Партизанского района. Им требовался именно маляр и они обратились с просьбой в колледж, — объяснил молодой человек, как попал в ЖЭУ.





Трудоустройство совпало с осенним призывом и ЖЭУ обратился в военкомат Октябрьского района с ходатайством о замене для молодого специалиста срочной воинской службы на альтернативную и прохождении ее по месту работы.

Далее «показания» сторон этой истории расходятся.

— Колледж прислал нам информацию о том, что есть вот такие молодые специалисты, готовые к распределению, мы ответили, что нам как раз нужен этот парень, а именно маляр-штукатур. Он к нам пришел по распределению со всеми документами, отработал два месяца и ушел в армию на срочную службу, в связи с чем и был уволен по соглашению сторон. Иначе мы бы не смогли уволить молодого специалиста, — рассказали «Салідарнасці» в отделе кадров ЖЭУ.

Тем не менее, молодой человек все-таки отправился на сборы в рамках альтернативной службы. Впоследствии в график были внесены изменения из-за эпидемиологической обстановки, поэтому сборы растянулись уже на два года. А в перерывах между ними Павел работает, но уже в том месте, которое выбрал сам, сообщая о нем, как и положено, при явке на очередные сборы.

Кстати, в ЖЭУ сообщили, что обычно все учебные заведения, приславшие специалистов на отработку, раз в квартал направляют им письмо с просьбой подтвердить, что данный человек у них работает.

— Но с этим колледжем (декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко — «С») у нас никаких отношений не было в течение года! — уточнили в отделе кадров.

Это значит, что судьбой своего выпускника колледж не интересовался. Но только до определенного времени.

Без меня меня судили

Недавно налоговая сообщила Павлу о том, что у него имеется задолженность по уплате государственной пошлины по судебным постановлениям с физических лиц в размере 289,1 рубля, и предложила добровольно погасить указанную сумму.





Уведомление из налоговой, которое получил Павел

Оказалось, что колледж подал на своего выпускника в суд за то, что он не выполнил условия распределения, и потребовал вернуть полную стоимость обучения в размере 5780 рублей. Суд мгновенно удовлетворил требования истца, несмотря на то, что ответчик на суде не присутствовал. То есть иск был удовлетворен заочно.

Скорее всего, эта история далее могла бы развиваться по сюжету десятков похожих, когда силы всей семьи мобилизуются на погашение огромного долга, который, к слову, у Павла начали высчитывать принудительно.

Своей проблемой молодой человек поделился с соседом, который несколько лет назад столкнулся с трудностями, возникшими в период распределения у дочери.

— Хоть у нас не стоял вопрос о возмещении средств, мне пришлось досконально изучить все тонкости. Я узнал историю Павла и решил попробовать ему помочь, — рассказал «Салiдарнасцi» неравнодушный Владимир А.

Он говорит, что с самого начала его очень удивило отношение администрации колледжа.

— Мне было важно узнать, все ли меры были приняты учреждением образования для того, чтобы выяснить причины неявки выпускника к месту работы по распределению. И вот что я выяснил.

Меня поразило, что молодой человек проживает по месту прописки в одном районе, колледж находится в другом, а рассматривал дело и выносил заочное решение почему-то суд третьего района — Первомайского. Конечно, мы написали заявление о том, что дело рассмотрено не по территориальности и указали в нем на некомпетентность судьи Инны Сидорок. Она заключается в следующем.

В колледже уверяли, что высылали несколько заказных писем Павлу, но, как оказалось, на старый адрес, который он сменил два года назад. О чем, кстати, уведомил учреждение!

И подтверждением тому является ведомость распределения выпускников, в которой указан новый адрес парня. В материалах дела почему-то этого документа нет, однако на второй странице содержится «детальная информация» с местом нынешней регистрации.

Почему юрисконсульт колледжа не предоставил необходимый документ, а судья закрыла на это глаза и вынесла заочное решение в отсутствие ответчика, мне непонятно.

Я также поинтересовался в колледже, есть ли у них какие-либо подтверждения того, что они пытались связаться с Павлом. Оказалось, что такими документами с его личной подписью колледж не располагает.

Дошло до смешного, юрисконсульт объяснил, раз заказные письма не вернулись обратно, значит, по его мнению, дошли до адресата, — смеется Владимир.

А затем говорит уже серьезно: подобные вроде бы мелкие нарушения указывают не только на наплевательское отношение к человеку, но и к государству: «Сколько таких писем «на деревню дедушке» рассылается за государственные деньги для галочки, а не с реальной целью?».

Почему молодые специалисты не хотят идти в МАПИД?

А вот какой разговор состоялся недавно у Павла с заместителем директора по учебно-производственной работе колледжа Еленой Вашкевич, которая курирует вопросы распределения. Отрывок из диктофонной записи есть в редакции.

— …Мы с тобой разговаривали, с мамой твоей разговаривали, ты еще устраивался в ЖЭС какой-то (имеется ввиду ЖЭУ №1 Партизанского района — «С»), правильно? — вспомнила Вашкевич, обратившись к бывшему ученику.

— Вы мне тогда еще сказали, что меня это спасет, то, что я пойду в ЖЭС, — подтвердил Павел.

— Должно было спасти, но МАПИД не захотел (неразборчиво), — ответила замдиректора.

— Получается, что вы сами рекомендовали ему это сделать. Он сделал, в чем он виноват? — вступился за парня Владимир, присутствующий при разговоре.

— Я с вами… не разговариваю, — заявила Вашкевич.

При этом новый директор колледжа Сергей Дичковский заявил корреспонденту «Салідарнасці» в телефонном разговоре о том, что информацией о перераспределении выпускника не располагает.

— Интересно, что в тот год к месту распределения в МАПИД, как следует из документов колледжа (копия имеется в редакции — «С») не явились сразу девять выпускников, — говорит Владимир. — Выходит, для этого государственного учреждения образования такая ситуация является нормой и взыскание денежных средств через суд без выяснения обстоятельств поставлено на поток?

А иначе, как объяснить, почему колледж не провел тщательное расследование по данному вопросу, не оформил надлежащим образом перераспределение молодого специалиста и, не интересуясь его дальнейшей судьбой, просто подал в суд?





Ведомость распределения выпускников профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства

В результате суд Первомайского района отменил свое заочное решение о взыскании средств, назначив новое заседание, на котором у Павла все-таки появится возможность отстаивать свои права.

— Идет судебное разбирательство, по результатам в любом случае с него (Павла) будет взыскание: будет отменено решение — не будет отменено, подадим в другой суд, иск будет выигран, это я вам сразу скажу, — заявляет юрисконсульт колледжа Игорь Новодворский.

— У Павла есть все основания доказать, что взыскание денежных средств с него происходит не потому, что он что-то нарушил, а потому, что должностные лица не соблюдают законодательство, — в свою очередь, удивлен Владимир. — Колледж неофициально отправил парня на перераспределение, ЖЭУ незаконно приняло его на работу как молодого специалиста, а потом еще и уволило, когда он проходил службу в армии. Судья все это проигнорировала и удовлетворила исковые требования. Абсурдность сложившейся ситуации еще и в том, что деньги взымались с парня в период прохождения воинской службы и после отмены заочного решения об удержании

Есть и еще один важный момент, на который он обращает внимание всех выпускников:

— Основанием для взыскания денежных средств за подготовку специалиста является договор, в котором одной из сторон, как правило, выступает несовершеннолетнее лицо, а не его законные представители.





Документы, на основании которых государство взыскивает средства за обучение с бывших выпускников

Но по этому договору, и это предусмотрено законодательными нормами (!), 14, 15, 16 или 17-летний подросток несет имущественную ответственность перед государством, что, на мой взгляд, не объяснимо с точки зрения здравого смысла.

То есть, подросток с согласия родителей подписывает договор о своих будущих материальных возможностях и заранее гарантирует обеспечение условий договора.

При этом если учащийся передумает оканчивать учреждение и покинет его на любом этапе вплоть до сдачи госэкзаменов, государство не имеет законодательной возможности взыскать с него потраченные средства.

По сути, это деньги именно за диплом. Кстати, Павлу за время учебы настолько отбили охоту иметь дело со стройкой, что он готов вернуть им тот самый диплом, — говорит Владимир.

По его мнению, молодой человек виноват разве что в том, что, разочаровавшись в профессии с зарплатой в 300 рублей, захотел жить лучше и искал для этого законные возможности.