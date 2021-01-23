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США обвинили экс-сотрудницу посольства в России в краже документов по программе беженцев

23.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США также предъявили обвинения двум другим иностранным гражданам, среди которых есть бывший сотрудник диппредставительства страны в Иордании

Власти США предъявили обвинения трем иностранцам, в том числе бывшей сотруднице американского посольства в Москве Олесе Красиловой, в краже официальных документов, связанных с американской программой приема беженцев. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства юстиции США.
В числе подозреваемых - гражданка России Красилова, а также проживавший в Иордании гражданин Ирака Аус Мувафак Абдель Джабер и гражданин Иордании Хейсам Иса Сааду Саад. Им предъявлены обвинения "в сговоре с целью кражи государственных документов и с целью обмануть власти США, в краже государственных документов, а также в сговоре с целью отмывания денег". Кроме того, Сааду и Красиловой отдельно предъявлены обвинения в "компьютерном мошенничестве и противоправной деятельности", пишет ТАСС.

"Согласно обвинениям, в период примерно с февраля 2016 года по апрель 2019 года трое подозреваемых вступили в сговор под руководством Абдель Джабера с целью кражи государственных документов США, связанных с сотнями заявок на участие в программе приема беженцев", - сообщили в Минюсте. Отмечается, что Красилова в настоящее время находится на свободе, в то время как Саад и Абдель Джабер были задержаны.

14 февраля 2020 года Олеся Красилова, которая в тот момент являлась сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений", была задержана в Испании, куда прибыла в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. Как сообщил тогда ТАСС представитель Национальной судебной коллегии Испании, выдачи Красиловой добивались "США, чтобы привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных и оказания влияния на законные функции правительства Соединенных Штатов в отношении приема беженцев в страну с максимальным наказанием пять лет". Защита россиянки смогла доказать незаконность продолжения процесса ее экстрадиции, после чего она вернулась в Москву.
 
 
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США также предъявили обвинения двум другим иностранным гражданам, среди которых есть бывший сотрудник диппредставительства страны в Иордании
 
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