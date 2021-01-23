﻿ «Слишком резко отстранился». Как объяснили травмирование школьника в Чечерске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Слишком резко отстранился». Как объяснили травмирование школьника в Чечерске

23.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В истории с травмированием 6-классника в школе №2 в Чечерске появилось продолжение. Напомним, первоначально появилась информация о том, что учитель ударила мальчика головой о парту, ребенок получил ЧМТ и попал в больницу, а в милиции подтвердили, что проводят проверку по факту инцидента.


Иллюстрационное фото


В районном отделе образования заявили, что проходит судмедэкспертиза, которая установит причину травмирования школьника. Сама же учительница заявила начальству, что она никого не била. Это опытный педагог с большим стажем, добавили kp.by в отделе образования.

И вот интрига раскрылась. Государственное издание gp.by со ссылкой на отца пострадавшего ребенка подало следующую версию:

- Это не более чем стечение обстоятельств. Сын все рассказал сам. На уроке он оборачивался к товарищам, сидевшим сзади. Учительница делала замечания, но агрессии с ее стороны не было. В какой-то момент она попыталась повернуть голову мальчика к тетради, а он слишком резко отстранился.

В публикации добавили, что родители не имеют претензий к школе и учительнице.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В истории с травмированием 6-классника в школе №2 в Чечерске появилось продолжение. Напомним, первоначально появилась информация о том, что учитель ударила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пекин пытается задобрить новую администрацию США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by