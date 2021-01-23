«Слишком резко отстранился». Как объяснили травмирование школьника в Чечерске

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kp.by в отделе образования. В районном отделе образования заявили, что проходит судмедэкспертиза, которая установит причину травмирования школьника. Сама же учительница заявила начальству, что она никого не била. Это опытный педагог с большим стажем, добавилив отделе образования.





gp.by со ссылкой на отца пострадавшего ребенка подало следующую версию: И вот интрига раскрылась. Государственное изданиесо ссылкой на отца пострадавшего ребенка подало следующую версию:





- Это не более чем стечение обстоятельств. Сын все рассказал сам. На уроке он оборачивался к товарищам, сидевшим сзади. Учительница делала замечания, но агрессии с ее стороны не было. В какой-то момент она попыталась повернуть голову мальчика к тетради, а он слишком резко отстранился.





В публикации добавили, что родители не имеют претензий к школе и учительнице.



