﻿ Зампредседателя ЦИК полковник Ипатов избран в АБФФ на должность председателя КДК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зампредседателя ЦИК полковник Ипатов избран в АБФФ на должность председателя КДК

23.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полковник, зампредседателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов пришел на работу в АБФФ.



Исполком федерации избрал Ипатова на должность председателя комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, сообщает официальный сайт организации. Ранее эту должность занимал Андрей Авдеев.

Вадим Ипатов с 2009 года возглавляет национальный центр законодательства и правовых исследований, с 2010-го является замом председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

С лета 2020 года Ипатов находится в санкционном списке невъездных в страны Балтии.

В 2015-м году входил в состав членом апелляционного комитета Федерации хоккея Беларуси.

Ипатов получал благодарность от Лукашенко за «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы Беларуси».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полковник, зампредседателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов пришел на работу в АБФФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неадекват Карпенков наговорил себе на еще одно уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by