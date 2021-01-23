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Зампредседателя ЦИК полковник Ипатов избран в АБФФ на должность председателя КДК
Источник материала: Партизан
Полковник, зампредседателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов пришел на работу в АБФФ.
Исполком федерации избрал Ипатова на должность председателя комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, сообщает официальный сайт организации. Ранее эту должность занимал Андрей Авдеев.
Вадим Ипатов с 2009 года возглавляет национальный центр законодательства и правовых исследований, с 2010-го является замом председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.
С лета 2020 года Ипатов находится в санкционном списке невъездных в страны Балтии.
В 2015-м году входил в состав членом апелляционного комитета Федерации хоккея Беларуси.
Ипатов получал благодарность от Лукашенко за «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы Беларуси».
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Полковник, зампредседателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов пришел на работу в АБФФ.
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