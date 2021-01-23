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Освободили могилевчанку, которую подозревают по уголовному делу, связанному с «куклами»
Источник материала: Партизан
Задержанная 18 января по подозрению в совершении уголовного преступления 20-летняя Анастасия Рысева была освобождена из изолятора по истечении 72 часов, сообщают правозащитники MAYDAY.
По информации правозащитников, обвинение ей не предъявляли, но девушка продолжает оставаться подозреваемой. Вот только не известно, в чем именно ее подозревают. Известно, что дело связано с изготовлением «кукол» с лицами чиновников, которых развешивали на путепроводах.
Как минимум двое человек — Ольга Климкова и Сергей Скок — находятся в СИЗО по этому же делу в статусе обвиняемых. А 16 января стало известно, что помимо обвинения в злостном хулиганстве им инкриминируют оскорбление президента.
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Задержанная 18 января по подозрению в совершении уголовного преступления 20-летняя Анастасия Рысева была освобождена из изолятора по истечении 72 часов, сообщают...
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