Освободили могилевчанку, которую подозревают по уголовному делу, связанному с «куклами»













По информации правозащитников, обвинение ей не предъявляли, но девушка продолжает оставаться подозреваемой. Вот только не известно, в чем именно ее подозревают. Известно, что дело связано с изготовлением «кукол» с лицами чиновников, которых развешивали на путепроводах.





Как минимум двое человек — Ольга Климкова и Сергей Скок — находятся в СИЗО по этому же делу в статусе обвиняемых. А 16 января стало известно, что помимо обвинения в злостном хулиганстве им инкриминируют оскорбление президента.