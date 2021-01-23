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Азотовцы требуют признать увольнение незаконным. «Бывшие директора „Азота“ перевернулись бы в гробу»

23.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уволенные рабочие требуют восстановления и компенсации

Азотовцы требуют признать увольнение незаконным. «Бывшие директора „Азота“ перевернулись бы в гробу»
 Азотовцы требуют признать увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. Свои потери каждый оценил в сумму от 3000 до 10 000 рублей. Hrodna.life собрал фрагменты выступлений рабочих, которых суд заслушал на 18 января.

«Моему здоровью угрожала опасность»


Алексей Сидор, 25 лет. Аппаратчик цеха «Карбамид-2». Стаж работы на «Гродно Азот» — 5 лет

«Вечером 27 октября я отказался принять смену из-за большой загазованности [аммиаком — прим. ред.] на рабочем месте. Это угрожало моему здоровью, — заявил аппаратчик Алексей Сидор.

Меня отстранили от работы. Пришли работники ведомственной охраны и вывели за проходную. Вместо устранения утечки на оборудовании начальство вызвало другого аппаратчика. На следующий день мой пропуск заблокировали. 28 октября я заболел [и получил больничный лист — прим. ред.]. В этот же день меня уволили без объяснений причин".

«Химиков никогда не били»

«Сегодня судят тех, кто видел, что происходило на проходной 26 октября и пострадал от действий силовиков», — говорил Артур Богуш, аппаратчик производства капролактама.

«За шестьдесят лет работы нашего завода никогда не били химиков, не загоняли дубинками на работу с криками „Кормовая база, идите работать“. Наши бывшие директора Соловьев, Иванов, Лангов перевернулись бы в гробу, если бы увидели, как 26 октября азотовцев загоняли на работу».


Артур Богуш, 48 лет, аппаратчик производства капролактама, стаж работы 26 лет

Директора, которых упоминал в выступлении Артур Богуш.

Гимн Соловьёв руководил предприяием с 30 ноября 1965 года до 25 января 1978. При нём построили цехи аммиак-2 и карбамид-2, производство капролактама первой очереди, началось строительство цехов третьей очереди.

Владимир Иванов руководил с 25 января 1978 года по 10 июля 1992 года. В период его руководства были введены в строй действующих крупнотоннажные цехи аммиак-3 и 4, карбамид-3 и 4, производство капролактама второй очереди. Производственные мощности Азота резко возрасли.

Валерий Лангов руководил с 13 июля 1992 года до 9 ноября 2004 года. Под руководством Лангова на предприятии в 1993 году начато производство жидких азотных удобрений (КАС), в 1994 году налажен выпуск гидроксиламинсульфата кристаллического. В 1996 году на базе выведенного из эксплуатации цеха аммиак-2 организовано производство метанола.
 
Теги: Гродно
 
 
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