Источник материала: Хартия'97

Строительный сектор Беларуси понес беспрецедентно огромные убытки 23.01.2021, 10:08

Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Их размеры поражают воображение.

Переворачивает кошмарную страницу 2020 год надолго запомнится белорусским строителям. Хотя бы по беспрецедентно огромным убыткам, которые показали предприятия отрасли, пишут banki24.by .

Настало время подводить итоги работы экономики, поскольку уже доступны производственные показатели отраслей за 12 месяцев, а финансовые – за 11. После крупных и средних предприятий промышленности имеет смысл взглянуть на строительный сектор.

Если промышленное производство за полный год сократилось на 0,7%, то инвестиции в основной капитал упали на 6,8%. В инвестициях есть 2 основные компоненты – строительно-монтажные работы и затраты на машины и оборудование.

Первая компонента выросла за 2020 год на 1,4%, а вторая снизилась на 16,4%. В 2020 году строители отчитались о вводе 4,156 млн кв м жилья, из которых 1,306 млн квадратов возвели с господдержкой. К 2019 году есть рост на 2,3%. А вот если сравнивать не с одним годом, а с более широкой ретроспективой, то 2020 год окажется на шкале ниже 2016-го и чуть выше 2006-го.

Средняя рентабельность продаж флагманов стройсектора за 11 месяцев составила 8,9%. Однако рентабельность «размазана» по строительству крайне неравномерно. Есть мизерная доля организаций с рентабельностью от 30% и выше – 1,8%.

Одновременно существует 52,4% предприятий, которые либо имеют убытки от продаж, либо их рентабельность находится в пределах 0-5%. К первой группе компаний относятся 16,4% предприятий сектора, ко второй – 36%. Конечный результат работы предприятия – это чистая прибыль (либо чистый убыток).

Этот результат получается после сложения прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и после вычета налогов и сборов. Иными словами, на чистую прибыль влияют не только продажи продукции, но и платежи по долгам, а также курсовые разницы.

В 2020 году белорусский рубль сильно девальвировался к доллару и евро. Это автоматически привело к росту рублевого эквивалента долгов предприятий и образованию значительных курсовых разниц.

На борьбу с курсовыми разницами чиновники бросили указ №159. Документ дал временное право коммерческим предприятиям списывать курсовые разницы на убытки (прибыли) не сразу по образовании, а постепенно в течение 2020-2022 гг.

Тем не менее, чистый убыток по стройсектору все равно поражает воображение – это 1,677 млрд BYN против прибыли 498,2 млн BYN в 2019-м. Убыток накопился среди 17,9% убыточных организаций отрасли, потери которых достигли 2,370 млрд BYN (рост в 12 раз к 2019 году).

В географическом разрезе основные потери сконцентрированы в Островецком районе, где возводится АЭС. Суммарные долги предприятий стройсектора на 1 декабря составили 19,8 млрд BYN (+23,4% с начала года).

За 11 месяцев выплаты отрасли по кредитам и займам достигли 1,849 млрд BYN, что эквивалентно 17,3% выручки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .