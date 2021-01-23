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Ученые выдвинули теорию об эволюции всего живого в крабов

23.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выдвинули теорию об эволюции всего живого в крабов

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  • 23.01.2021, 9:56
Ученые выдвинули теорию об эволюции всего живого в крабов

Крабы обладают очень удачной формой тела и, чтобы достичь ее, природа предприняла пять попыток.

Пользователи сети активно обсуждают выдвинутую британским ученым теорию, согласно которой все живое эволюционирует в крабоподобные формы. Об этом пишет Daily Star (перевод — lenta.ru).

Такое предположение восходит к статье исследователя Ланселота Боррадайла, в которой он использует слово «карцинизация» для описания попыток природы создать краба. По мнению ученого, крабы обладают очень удачной формой тела. Чтобы достигнуть ее, природа предприняла пять попыток.

«Должно быть какое-то эволюционное преимущество в том, чтобы быть такой крабоподобной формой», — отметил Хизер Брэкен-Гриссом, эксперт по морским беспозвоночным и адъюнкт-профессор Флоридского международного университета.

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Крабы обладают очень удачной формой тела и, чтобы достичь ее, природа предприняла пять попыток.
 
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