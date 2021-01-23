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Неадекват Карпенков наговорил себе на еще одно уголовное дело

23.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Неадекват Карпенков наговорил себе на еще одно уголовное дело

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  • 23.01.2021, 9:43
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Неадекват Карпенков наговорил себе на еще одно уголовное дело

Преступник в погонах предложил вооружать банды «ябатек».

Замминистра внутренних дел Николай Карпенков, ранее - начальник ГУБОПиК, высказался журнал «Спецназ» о ситуации с протестами в Беларуси, сообщают «Наша Нива» и kp.by.

В частности, прозвучало нарушающее закон высказывание о «добровольных дружинах», которые должны помогать силовикам. Дружины неадекват Карпенков предложил формировать из ветеранов спецподразделений, других силовых групп, обученных рукопашному бою.

Протестующих Карпенков снова назвал «лишними людьми», как это уже было на сливах разговоров, опубликованных ранее инициативой By_Pol.

Также Карпенков рассказал о команде «провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие».

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Преступник в погонах предложил вооружать банды «ябатек».
 
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