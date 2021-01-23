|
Неадекват Карпенков наговорил себе на еще одно уголовное дело
Источник материала: Хартия'97
Неадекват Карпенков наговорил себе на еще одно уголовное дело
Преступник в погонах предложил вооружать банды «ябатек».
Замминистра внутренних дел Николай Карпенков, ранее - начальник ГУБОПиК, высказался журнал «Спецназ» о ситуации с протестами в Беларуси, сообщают
В частности, прозвучало нарушающее закон высказывание о «добровольных дружинах», которые должны помогать силовикам. Дружины неадекват Карпенков предложил формировать из ветеранов спецподразделений, других силовых групп, обученных рукопашному бою.
Протестующих Карпенков снова назвал «лишними людьми», как это уже было на
Также Карпенков рассказал о команде «провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступник в погонах предложил вооружать банды «ябатек».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)