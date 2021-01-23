Орехъ: «В СССР интернета не было вообще. Но народ обо всем узнавал. Реальность не заблокируешь»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский журналист о том, почему бесполезны блокировки интернета. Актуально и для Беларуси.

— Блокировки шагают по сетям с такой скоростью, что как бы вслед за деструктивным контентом, толкающим молодежь на необдуманные поступки, они не заблокировали там вообще всё — на 146%, — пишет на Эхе Москвы Антон Орехъ.

Как с Телеграмом было — помните же? Заблокировали напрочь, так что ни одной заметки с тех пор прочитать никто не мог. Пока зачем-то сам Роскомнадзор не открыл там канал. Видимо, решил возглавить это зло и, тем самым, нейтрализовать его.

Я воображаю, как в Роскомнадзоре сидят плечом к плечу специалисты и смотрят снизу до верху весь ТикТок. Пухнут от котиков и пёсиков, от идиотских челленджей и дебильной музыки, пока цепкий, но красный от напряжения глаз вдруг не выхватит малолетку, который снимает со стены портрет Путина и вешает вместо него портрет Навального, показывая в камеру цифры: 2 и 3.

В ТикТоке число просмотров ужасных роликов перевалило на вторую сотню миллионов. Небось, половина просмотров пришлась на контролеров. А сколько записок, звонков и уведомлений они, небось, отправили соцсетям! Наверное, их можно даже пожалеть. Но сквозь шелуху победной отчетности проступает какая-то грустная для них картина.

Вкупе с истерикой в родительских и школьных чатах по всей стране получается, всё это приняло не просто массовый, а навально-обвальный характер. «Провокаторы» буквально везде, на каждом шагу! Но десятки групп, сотни каналов, десятки тысяч вовлеченных людей и миллионы просмотров — это реальность. Можно, конечно, заблокировать — или сделать вид, что заблокировал всё это. Однако реальность заблокировать невозможно.

Появятся тысячи других видео и постов — просто потому, что они отражают не мифическую провокацию, а жизнь, которая не подчиняется требованиям надзора и контроля.

В позднем СССР процветали «глушилки», которыми пытались забить эфир закордонных «радиоголосов». А интернета тогда не было вообще. Но как-то народ всё равно обо всём узнавал. Узнает и теперь. О любом событии, о каждой новости. Реальность — не заблокировать.