Шендерович: «Воры прикинулись государством, переоделись в государственные одежки — и пируют»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель и правозащитник — о том, что судьба Алексея Навального прямо зависит от того, сколько людей выйдет в его поддержку.

— Я уже немного сорвал голос как певец банальностей, но все-таки попробую еще разок — в преддверии, так сказать, — пишет Виктор Шендеровоч.

Россия, в полном соответствии с хрестоматийной цитатой из Льва Толстого, захвачена ворами. Они прикинулись государством, переоделись в государственные одежки – триколоры, судейские мантии, мундиры, депутатские значки... — «и пируют».

Они обманули россиян давно и окопались у власти очень хорошо.

«Это нельзя изменить, — писал Сенека, — но это можно презирать». Позора в поражении нет — позор только в добровольном рабстве, в отказе от себя.

И речь не о том, чтобы мериться мышцами с мордоворотами: идет ментальная война, и, если мы проиграем и ее, вот тогда-то и превратимся в дерьмо. Поэтому сегодня надо выходить, только и всего.

Смысл этого мирного выхода на улицу совсем прост: настоять на нашем понятии нормы, отвергнув их блатные понятия.

Сидеть в тюрьме должны воры и убийцы, а не тот, кого пытались убить за его попытку остановить беспредел, — вот что мы можем сказать сегодня очень громко своим массовым выходом. Или не сказать это — и молчаливо признать их чудовищную воровскую и убийственную норму.

Каждый из нас может увидеть сегодня рядом с собой десятки тысяч нормальных людей и укрепиться в ощущении нашей правоты и силы (а это ощущение через какое-то время приводит к переменам, это проверено).

Или — не увидеть рядом с собой почти никого, и потерять родину как место силы, и укрепить воров в ощущении их воровской безнаказанности.

Наконец, надо ли говорить, что судьба Алексея Навального, поставившего на кон в этой неравной игре уже не только свободу, но и жизнь, — прямо зависит от того, сколько нас будет?

Ну, и еще пара совсем простых напоминаний.

В насилии виновны только те, кто развязывает насилие. Всякая попытка переложить ответственность на жертву – либо интеллектуальное убожество, либо манипуляция.

Давление на психику людей, собирающихся выйти на улицы своих городов мирно и без оружия (или призывающих это сделать) – мерзость и/или должностное преступление.

Философ Григорий Сковорода благодарил бога за то, что все простое правда, а все сложное – неправда. Так что не будем усложнять.

До встречи.

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Напомним, 23 января в России проходят акции в поддержку Алексея Навального. Уже на самых первых акциях, которые прошли в Хабаровске и Владивостоке стало понятно, что власть не собирается церемонится. Людей массово задерживали.