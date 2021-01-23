Чемпионата мира по хоккею в Минске не будет — вот куда спортсменам направить свою энергию

Источник материала: ProBusiness

Минск не будет принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Это решение IIHF вызвало бурю противоречивых эмоций у общественности. А мы подумали, что всю эту энергию можно направить в другое русло... Собрали истории о том, как спортсмены и любители активного образа жизни построили собственный бизнес. Как применить качества и выдержку атлета в предпринимательстве — читайте в материале.

Татьяна Львова стала чемпионкой Москвы и России по пулу еще студенткой. Но потом решила пойти учиться на бухгалтера, потому что считала, что такая профессия даст ей больше перспектив в будущем.



Татьяна Львова. Фото с сайта 360.biz

Играть в пул Татьяна продолжила — только воспринимала это как хобби и не верила, что оно может помочь ей зарабатывать. А полученная профессия постепенно становилась в тягость.

«Профессия нравилась все меньше и меньше, чего нельзя было сказать о бильярде. В 2003 году я решила совмещать основную работу с обучением игре — тренировала детскую группу. В результате мне приходилось работать, учиться, ходить на собственные тренировки и выступления, тренировать детей. И все равно хотелось чего-то большего», — рассказала Татьяна.

В итоге девушка решила все поменять — сначала уволилась из бухгалтерии, затем оставила бильярд как спорт и открыла собственную школу вместе с коллегой-тренером.

О том, как Татьяна шла к своей цели, читайте в материале .

Большую часть своей жизни Кирилл Лущик посвятил спорту — профессионально занимался хоккеем на траве. Но даже когда играл за национальную сборную, все время думал о том, чтобы начать свое дело.



Кирилл Лущик. Фото предоставлено автором

И все же решился попробовать. Сначала занялся продажей автозапчастей через интернет, потом, совершенно без опыта и знаний, попробовал запустить ИТ-сервис по поиску исполнителей на основе обратного аукциона. Но все эти попытки оказались неуспешными и неприбыльными.

«К 25 годам у меня появилось чувство тлена и недовольства тем, как складывается моя жизнь. С бизнесом не получилось. В спорте особых перспектив не видел, зарплаты там небольшие», — вспоминал Кирилл.

Парень еще несколько раз стартовал собственные проекты, но вскоре понимал, что это не для него. Пока однажды ему не пришла идея заняться продажей мобильных бань и саун из Европы.

О том, как любовь париться привела, наконец, к успеху в бизнесе, читайте в материале .

Олег Шуст учился в Ленинградском институте водного транспорта, но по специальности не работал — сразу занялся бизнесом. Организовывал шоп-туры, потом открыл фирму по пошиву женской одежды.



Олег Шуст. Фото из личного архива

«В 2010 году я познакомился с Владимиром Ван Ли — известным белорусским спортсменом и тренером. Начал тренироваться. Полюбил и тренировки, и атмосферу тренажерного зала настолько, что вместе с Владимиром решил попробовать себя в фитнес-бизнесе».

Сотрудничество продлилось два года, после чего Олег решил открыть свой собственный клуб. Первый зал был в подвальном помещении, похожем на бомбоубежище, воды — по колено. Кроме Олега желающих взять его в аренду не было — люди приходили смотреть и ужасались.

На старте в «Адреналине» работало четыре тренера, а через два года было уже 30! Как удалось разрастись в сеть по всей стране — узнавайте по ссылке .

Алексей Прокопенко занимался спортом с 5 лет — сначала большим теннисом, потом легкой атлетикой, лыжными гонками. А потом работал тренером и преподавателем. При этом постоянно занимался сам, принимал участие в соревнованиях, чемпионатах мира и Европы по горному бегу, скайраннингу, трейлу.



Алексей Прокопенко. Фото: личный архив

«Но в 1990-е старая система физкультуры и спорта развалилась. Помещения забирали городские власти, и довольно долго я не находил ответа на вопрос, что можно сделать с этой ситуацией. Пытался создать общественную организацию, но, как правило, упирался в непонимание — зачем и кому это нужно. Проработав 15 лет в системе образования, я наблюдал, каким образом развиваются физкультура и спорт в Европе. И то, как было у нас, меня не устраивало», — поделился Алексей.

Тогда мужчина решил открыть собственный клуб, который будет воспитывать в людях выносливость. Закупил фитнес-оборудование, нанял профессиональных инструкторов в различных спортивных дисциплинах, составил уникальные программы для занятий. И дело пошло!

О том, как выигрывать конкуренцию у десятков фитнес-клубов и сражаться за свое дело, несмотря на сложности и даже тяжелую болезнь, — в нашем материале .

Артем Ляшок увлекся яхтингом благодаря другу, который впервые его «прокатил». После вдохновляющего опыта мужчина записался на курсы яхтсменов и даже отправился на неделю на море, чтобы закрепить знания.



Фото из личного архива Артема Ляшка

«Изначально яхты как бизнес я не рассматривал. Жизнь, как говорится, сама привела», — признался Алексей.

Мужчина купил себе яхту и договорился с одним из заведений на Минском море, чтобы поставить судно у их причала.

«Иногда катал бесплатно гостей комплекса. Поток людей увеличивался, моего запала на всех не хватало, и я пришел к тому, что нужно заняться яхтингом как бизнесом. Так и открыл яхт-клуб», — объяснил Алексей.

О том, как развивался бизнес под парусами, — читайте в материале .

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