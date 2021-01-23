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Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий

23.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий

Разбираем главные фейки вместе с международным обозревателем Business FM, блогером Андреем Ромашковым.

0:45 – "среди штурмующих Капитолий были русские". Как появился этот фейк? Участвовал ли в атаке Чак Норрис?

3:58 – "Fight like hel": Трамп сам отправил митингующих в атаку на Конгресс США?

6:03 – "Симпсоны" снова предсказали будущее. Фанаты нашли сходства между атакующими и персонажами сериала. Q Shaman - кто он на самом деле? Оружие, коктейли Молотова и бомбы: с чем шли в атаку сторонники Трампа.

12:37 – "выборы украли": действующий президент Америки сам запустил фейк? Будет ли второй импичмент?

13:26 – Трамп вводит военное положение. "Не обновляйте iOS, иначе Трамп до вас не дозвонится!": секретное обращение к американцам, Apple и блокировка экстренной связи.

16:51 – "Знакомого в оборонке предупредили, что лучше запастись едой, водой и батарейками на ближайшие две недели". О чем ФБР действительно предупредило граждан?

23:21 – Разоблачение, которое подготовила организация "Nations in Action" о вмешательстве в американские выборы. Причем тут итальянский холдинг Leonardo, посольство США и кибервойска?

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Симпсоны опять все предсказали, а среди штурмовавших Капитолий были русские и Чак Норрис. Трамп хочет ввести военное положение и обратиться к гражданам по...
 
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