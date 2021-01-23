В Бресте на Мухавце десятилетний мальчик провалился под лед

Мальчик 2010 года рождения провалился под лед на реке Мухавец в Бресте. Инцидент случился около четырех часов дня 22 января.





Ребенок гулял по набережной, залез на бетонный парапет, оступился, упал на лед и провалился.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, ребенок находился у полыньи на льду на расстоянии двух метров от парапета. Работники МЧС при помощи спасательного круга вытянули мальчика на берег.

После осмотра медиками с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» ребенок был госпитализирован.