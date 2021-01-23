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В Бресте на Мухавце десятилетний мальчик провалился под лед

23.01.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мальчик 2010 года рождения провалился под лед на реке Мухавец в Бресте. Инцидент случился около четырех часов дня 22 января.

В Бресте на Мухавце десятилетний мальчик провалился под лед

Ребенок гулял по набережной, залез на бетонный парапет, оступился, упал на лед и провалился.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, ребенок находился у полыньи на льду на расстоянии двух метров от парапета. Работники МЧС при помощи спасательного круга вытянули мальчика на берег.

После осмотра медиками с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» ребенок был госпитализирован.

 
Теги: Брест
 
 
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Мальчик 2010 года рождения провалился под лед на реке Мухавец в Бресте. Инцидент случился около четырех часов дня 22 января.
 
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