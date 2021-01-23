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За счет нового комплекса на «Нафтане» правительство хочет компенсировать потери от налогового маневра
Источник материала: Навiны
Строительство комплекса замедленного коксования на новополоцком «Нафтане» компенсирует потери от российского налогового маневра, заявил премьер-министр Роман Головченко 22 января по итогам посещения нефтеперерабатывающего завода.
«Для страны важно ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования (КЗК) на “Нафтане”, — считает премьер. — Потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов (дизельного топлива, бензина, газойля, кокса) мы экономически компенсируем потери от российского налогового маневра».
Глава правительства отметил, что КЗК — объект очень сложный и его строительство затянулось на долгое время.
«Тем не менее есть основания полагать, что комплекс начнет работать в этом году. Планируем, как и требовал президент, в мае закончить строительно-монтажную часть и немедленно приступить к пусконаладке, с тем чтобы уже в лучшем случае к началу четвертого квартала нынешнего года, а если сложности возникнут, то к концу года выйти на получение первого долгожданного продукта от этой установки», — сказал Головченко.
Предполагается, что после модернизации предприятия глубина переработки нефти вырастет с 72% до 90% и удастся получить новый вид продукции — нефтяной кокс.
Ранее новополоцкое предприятие сообщало, что планирует производить в год около 460 тысяч тонн нефтяного кокса и через Белорусскую нефтяную компанию экспортировать в том числе в страны Западной Европы и США, отмечает
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За счет нового комплекса на «Нафтане» правительство хочет компенсировать потери от налогового маневра
Строительство комплекса замедленного коксования на новополоцком «Нафтане» компенсирует потери от российского налогового маневра, заявил премьер-министр Роман...
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