ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За счет нового комплекса на «Нафтане» правительство хочет компенсировать потери от налогового маневра

23.01.2021 10:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Строительство комплекса замедленного коксования на новополоцком «Нафтане» компенсирует потери от российского налогового маневра, заявил премьер-министр Роман Головченко 22 января по итогам посещения нефтеперерабатывающего завода.

За счет нового комплекса на «Нафтане» правительство хочет компенсировать потери от налогового маневра

«Для страны важно ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования (КЗК) на “Нафтане”, — считает премьер. — Потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов (дизельного топлива, бензина, газойля, кокса) мы экономически компенсируем потери от российского налогового маневра».

Глава правительства отметил, что КЗК — объект очень сложный и его строительство затянулось на долгое время.

«Тем не менее есть основания полагать, что комплекс начнет работать в этом году. Планируем, как и требовал президент, в мае закончить строительно-монтажную часть и немедленно приступить к пусконаладке, с тем чтобы уже в лучшем случае к началу четвертого квартала нынешнего года, а если сложности возникнут, то к концу года выйти на получение первого долгожданного продукта от этой установки», — сказал Головченко.

Предполагается, что после модернизации предприятия глубина переработки нефти вырастет с 72% до 90% и удастся получить новый вид продукции — нефтяной кокс.

Ранее новополоцкое предприятие сообщало, что планирует производить в год около 460 тысяч тонн нефтяного кокса и через Белорусскую нефтяную компанию экспортировать в том числе в страны Западной Европы и США, отмечает БелаПАН.

 

Фото naftan.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство комплекса замедленного коксования на новополоцком «Нафтане» компенсирует потери от российского налогового маневра, заявил премьер-министр Роман...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хабаровск: в России начались митинги в поддержку Навального. Идут задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by