Хабаровск: в России начались митинги в поддержку Навального. Идут задержания

сообщает DW. В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку Алексея Навального,DW.





Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени.





Сообщается, что еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберуться люди.





Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по городу. А потом начались задержания.





Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.