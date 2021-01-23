В Ошмянском районе сбили пешехода, который, похоже, шел по дороге. Он погиб

Источник материала: Tut.by

В Ошмянском районе около 19.00 пятницы около деревни Поляники произошла смертельная авария: Iveco сбил пешехода, который, вероятно, шел прям по проезжей части. Об этом сообщает ГАИ региона.





29-летний водитель Iveco Daily совершил наезд 48-летнего пешехода. Он был с фликерами, но, похоже, шел по проезжей части.

Пешеход погиб на месте.