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В Ошмянском районе сбили пешехода, который, похоже, шел по дороге. Он погиб

23.01.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ошмянском районе около 19.00 пятницы около деревни Поляники произошла смертельная авария: Iveco сбил пешехода, который, вероятно, шел прям по проезжей части. Об этом сообщает ГАИ региона.


29-летний водитель Iveco Daily совершил наезд 48-летнего пешехода. Он был с фликерами, но, похоже, шел по проезжей части.

Пешеход погиб на месте.

 
 
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В Ошмянском районе около 19.00 пятницы около деревни Поляники произошла смертельная авария.
 
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