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В Ошмянском районе сбили пешехода, который, похоже, шел по дороге. Он погиб
Источник материала: Tut.by
В Ошмянском районе около 19.00 пятницы около деревни Поляники произошла смертельная авария: Iveco сбил пешехода, который, вероятно, шел прям по проезжей части. Об этом
29-летний водитель Iveco Daily совершил наезд 48-летнего пешехода. Он был с фликерами, но, похоже, шел по проезжей части.
Пешеход погиб на месте.
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В Ошмянском районе около 19.00 пятницы около деревни Поляники произошла смертельная авария.
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