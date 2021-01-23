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Цепи солидарности и шествия. Белорусы вышли на акции протеста (обновляется)
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси 23 января проходят акции солидарности в поддержку политзаключенных.
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Довольно многолюдное шествие прошло в Микрорайоне Чкаловский:
В Курасовщине устроили перекличку районов:
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В минской Лошице и военном городке в Уручье утром тоже прошла акция.
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Жители Востока выстроились в цепь солидарности.
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Уже с самого утра районы Минска вышли на традиционные дворовые марши. Уже «гуляли» в Уручье и Ленинском районе.
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Такая акция прошла утром в Минском районе, сообщает
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Люди вышли на акцию в Масюковщине.
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Акция солидарности стартовала утром в Витебске.
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В Беларуси 23 января проходят акции солидарности в поддержку политзаключенных.
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