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Цепи солидарности и шествия. Белорусы вышли на акции протеста (обновляется)

23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси 23 января проходят акции солидарности в поддержку политзаключенных.

***

Довольно многолюдное шествие прошло в Микрорайоне Чкаловский:

В Курасовщине устроили перекличку районов:

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В минской Лошице и военном городке в Уручье утром тоже прошла акция.

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Жители Востока выстроились в цепь солидарности.

Цепи солидарности и шествия. Белорусы вышли на акции протеста (обновляется)

***

Уже с самого утра районы Минска вышли на традиционные дворовые марши. Уже «гуляли» в Уручье и Ленинском районе.

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Такая акция прошла утром в Минском районе, сообщает TUT.BY. Люди несли много плакатов.

***

Люди вышли на акцию в Масюковщине.

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Акция солидарности стартовала утром в Витебске.

Цепи солидарности и шествия. Белорусы вышли на акции протеста (обновляется)

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Беларуси 23 января проходят акции солидарности в поддержку политзаключенных.
 
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