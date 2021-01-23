Цепи солидарности и шествия. Белорусы вышли на акции протеста (обновляется)

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси 23 января проходят акции солидарности в поддержку политзаключенных.

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Довольно многолюдное шествие прошло в Микрорайоне Чкаловский:

В Курасовщине устроили перекличку районов:

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В минской Лошице и военном городке в Уручье утром тоже прошла акция.

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Жители Востока выстроились в цепь солидарности.





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Уже с самого утра районы Минска вышли на традиционные дворовые марши. Уже «гуляли» в Уручье и Ленинском районе.

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Такая акция прошла утром в Минском районе, сообщает TUT.BY . Люди несли много плакатов.

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Люди вышли на акцию в Масюковщине.

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Акция солидарности стартовала утром в Витебске.



