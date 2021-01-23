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Синоптики предупреждают о тумане, дожде и мокром снеге 24 января

23.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. До +6°С и осадки прогнозируют синоптики в Беларуси в воскресенье, 24 января, следует из прогноза погоды Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные часы и утром в отдельных районах, а днем на большей части республики ожидаются дождь и мокрый снег. Местами возможен туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ночью температура воздуха составит -3..+3°С. Днем, согласно прогнозам, будет 0..+6°С. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.

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Теги: Минск
 
 
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Воздух днем прогреется до шести градусов, в ночные часы в отдельных районах будет до +3°С .
 
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