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Синоптики предупреждают о тумане, дожде и мокром снеге 24 января
23.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. До +6°С и осадки прогнозируют синоптики в Беларуси в воскресенье, 24 января, следует из прогноза погоды Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночные часы и утром в отдельных районах, а днем на большей части республики ожидаются дождь и мокрый снег. Местами возможен туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ночью температура воздуха составит -3..+3°С. Днем, согласно прогнозам, будет 0..+6°С. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.
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Воздух днем прогреется до шести градусов, в ночные часы в отдельных районах будет до +3°С .
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