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Российский хоккеист ударил соперника головой об лед – видео
23.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Накануне "Омские Ястребы" принимали в гостях "Кузнецких Медведей" в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) (1:4). За шесть минут до финальной сирены форвард "медведей" Демид Паничкин и игрок "ястребов" Тимофей Давыдов устроили потасовку (на видео - 2:02:46). В результате Паничкин упал на лед, после чего соперник ударил его головой об лед еще раз. Хоккеист потерял сознание, с площадки его унесли на носилках. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.
МХЛ приняла решение дисквалифицировать Давыдова на четыре матча, он также будет заплатить денежный штраф.
Давыдов позже принес извинения Паничкину.
"Кузнецкие Медведи" отказались "по моральным соображениям" играть в субботу второй матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ с "Омскими Ястребами".
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Инцидент произошел в концовке третьего периода. В результате хоккеист потерял сознание, врачи диагностировали у него ЧМТ. Смотрите видео потасовки.
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