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Российский хоккеист ударил соперника головой об лед – видео

23.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне "Омские Ястребы" принимали в гостях "Кузнецких Медведей" в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) (1:4). За шесть минут до финальной сирены форвард "медведей" Демид Паничкин и игрок "ястребов" Тимофей Давыдов устроили потасовку (на видео - 2:02:46). В результате Паничкин упал на лед, после чего соперник ударил его головой об лед еще раз. Хоккеист потерял сознание, с площадки его унесли на носилках. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

YouTube / Nik Fomin
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МХЛ приняла решение дисквалифицировать Давыдова на четыре матча, он также будет заплатить денежный штраф.

Давыдов позже принес извинения Паничкину.

"Кузнецкие Медведи" отказались "по моральным соображениям" играть в субботу второй матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ с "Омскими Ястребами".

 
 
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Инцидент произошел в концовке третьего периода. В результате хоккеист потерял сознание, врачи диагностировали у него ЧМТ. Смотрите видео потасовки.
 
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