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Ученые выяснили, как одна порция алкоголя в день может повлиять на сердце

23.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, как одна порция алкоголя в день может повлиять на сердце

  • 23.01.2021, 11:18
Ученые выяснили, как одна порция алкоголя в день может повлиять на сердце

Исследование провели в Германии.

Даже один алкогольный напиток в день может увеличить риск развития мерцательной аритмии, пишет The New York Times.

Исследование немецких ученых опубликовано в European Heart Journal.

Фибрилляция предсердий (в странах СНГ ее чаще называют мерцательной аритмией) — это периодически нерегулярное и учащенное сердцебиение, которое может увеличить риск сердечной недостаточности, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.

В исследовании ученые мониторили состояние здоровья и характер употребления алкоголя у 100 092 мужчин и женщин без диагноза «фибрилляция предсердий». За 14 лет было задокументировано 5854 новых случаев заболевания.

Одна небольшая порция алкоголя в день — бокал вина (120 мл), банка пива (330 мл) или стопка крепких спиртных напитков (30 мл) — была связана с повышением относительного риска развития фибрилляции предсердий на 16% по сравнению с воздержанием. При употреблении двух напитков в день повышенный риск составлял 36%; при употреблении четырех возрастал на 59%.

Результаты исследования представлены с поправкой на такие факторы, как гипертония, диабет, курение и т.д. Связь с употреблением алкоголя не зависела от этих переменных. Авторы работы рекомендовали тем, кто подвержен риску развития фибрилляции предсердий, как можно меньше пить.

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