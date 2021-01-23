Источник материала: Хартия'97

Много охраны и собаки: что нашли во дворце Путина краснодарские активисты 23.01.2021, 11:16

Фото: palace.navalny.com

Участники движения «Экологическая вахта по Северному Кавказу» проникли на территорию комплекса.

"Дворец Путина", который показал в своем расследовании Алексей Навальный, уже давно под вниманием активистов и СМИ. В частности, уже много лет с застройкой территории сражались активисты организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

Несколько лет назад, в 2017 году, на главу этой организации Андрея Рудомаху напали неизвестные и сильно избили его, фотографии активиста после нападения Навальный также использовал в своем фильме.

Рудомаха рассказал "Настоящему Времени" , как активисты проверяли застройку, еще когда она не стала известной по всей России, и как они пытались узнать, что там происходит, вместе с кремлевскими чиновниками и администрацией края.

– Для вас было неожиданностью то, что вы оказались в расследовании у Алексея Навального? Как вы на это отреагировали?

– Да, для меня это было неожиданностью, потому что никто меня не спрашивал перед расследованием. Они просто использовали общедоступную информацию об этом факте, который имел место быть.

– Вы можете вспомнить ту инспекцию, о которой говорится в фильме? Как вы узнали о незаконной вырубке деревьев?

– Мы систематически проверяем ситуацию на побережье в землях лесного фонда. И на космоснимках я увидел, что в районе границы появилась большая плешь – вырублены несколько участков. В первый раз мы были там в начале декабря 2017 года – ездили туда по другим вопросам. И в конце инспекции туда забежали. Я удивился, там лесной фонд, территория огорожена забором. Мы заинтересовались и потом поехали туда специально – это было уже в конце декабря. Это обследование нас еще больше удивило, конечно, потому что там не только лесной фонд, там внутри были привязаны собаки. Одного нашего активиста во время этого обследования задержали, но тем не менее мы тогда [проникли] подпольно, замаскировались, мы видели, что там серьезная охрана. В первый раз мы были в начале декабря в воскресенье и на охрану не наткнулись. А сейчас мы увидели, что там все серьезно охраняется.

Мы уехали оттуда, а когда вернулись, нас у дома, где я тогда жил, нас ждали. Было нападение, оно было заснято на видеокамеру, была масса улик, но прошло уже три года, и до сих пор уголовное дело топчется на месте, и лиц, которые напали, не могут найти. Хотя, я думаю, они прекрасно известны следствию – кто они и что они.

23 января с 12:00 мск Настоящее Время ведет прямую трансляцию из разных российских городов, а также обсуждает в прямом эфире с экспертами и политиками перспективы протестов и самого дела против Навального:

– Вы знали, что кроме вырубки деревьев там происходит масштабное строительство?

– Оно только начиналось, там начиналась заливка фундамента. Мы через несколько месяцев там были с председателем СПЧ Михаилом Федотовым. Эта ситуация получила широкую огласку. Мы попали на территорию, где была стройка, все эти объекты посетили. За эти три месяца там был большой прогресс по сравнению с тем, что было зимой. Сейчас там вообще уже возведены здания. То есть все продолжилось.

– Я правильно понимаю, что эта стройка незаконная?

– На тот момент была незаконная, потому что не было никаких документов, не было разрешения на строительство. Когда Федотов туда приехал и спрашивал у замминистра, у разных чиновников: "На каком основании ведется эта стройка?" – те просто терялись. А начальник стройки не мог ответить, как называется организация, которая ведет строительство. То есть стройка была абсолютно незаконной, и это было совершенно очевидно. Мы написали массу писем по этому вопросу, но все безрезультатно.

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