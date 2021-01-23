|
Минская Масюковщина провела мощную акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минская Масюковщина провела мощную акцию солидарности
Люди скандировали: «Свободу политзаключенным!».
Сегодня по всей Беларуси походят субботние акции протеста.
Столичная Масюковщина провела цепь солидарности с самого утра, сообщает телеграм-канал
Участники акции скандировали: «Свободу политзаключенным!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди скандировали: «Свободу политзаключенным!».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)