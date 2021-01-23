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«Таракан идет на дно!»: Полигон-Колодищи марширует с революционными речевками
Источник материала: Хартия'97
«Таракан идет на дно!»: Полигон-Колодищи марширует с революционными речевками
Видеофакт.
Сегодня по всей Беларуси проходят субботние марши.
Полигон-Колодищи с гостями уже вышел на акцию. «Беларусь, просыпайся! Таракан идет на дно!», — скандируют люди на марше.
Видео опубликовал телеграм-канал
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