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Минчане Ленинского района вышли на субботний марш
Источник материала: Хартия'97
Минчане Ленинского района вышли на субботний марш
Огромная колонна скандирует «Смотри в окно, а не в телевизор».
В Минске дворы Ленинского района вышли в поддержку всех политзаключенных, сообщает телеграм-канал
Огромная колонна скандирует «Смотри в окно, а не в телевизор».
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Огромная колонна скандирует «Смотри в окно, а не в телевизор».
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