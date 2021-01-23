Источник материала: Хартия'97

Минчане Ленинского района вышли на субботний марш 1 23.01.2021, 10:37

Огромная колонна скандирует «Смотри в окно, а не в телевизор».

В Минске дворы Ленинского района вышли в поддержку всех политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

Огромная колонна скандирует «Смотри в окно, а не в телевизор».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.