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Десять человек погибли на пожарах в Беларуси за минувшие сутки

23.01.2021 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Семнадцать пожаров зафиксировано на территории Беларуси за минувшие отчетные сутки, с 06:00 22 января до 06:00 23 января, погибли 10 человек, еще двое получили травмы и ожоги.

Десять человек погибли на пожарах в Беларуси за минувшие сутки

Три человека стали жертвами огня в Лиде — на улице Космонавтов горела квартира в девятиэтажке. Обнаружены погибшими хозяин 1947 г.р., его сын 1981 г. и находившаяся в гостях гражданка 1952 г.р.

Еще два человека погибли при пожаре в агрогородке Олехновичи Молодечненского района, где горела квартира двухэтажного жилого дома. Жертвами огня стали проживавшие совместно мужчина 1959 г.р. и женщина 1973 г.р.

Пожары с гибелью людей также произошли в Чечерске Гомельской области, Климовичах Могилевской области, деревне Зоричи Борисовского района и деревне Савичи Бобруйского района.

Кроме того, в больнице от ожогов, полученных при пожаре 19 января в деревне Рязанцы Мстиславского района, скончалась пенсионерка 1958 г.р.

 
 
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Семнадцать пожаров зафиксировано на территории Беларуси за минувшие отчетные сутки, с 06:00 22 января до 06:00 23 января, погибли 10 человек, еще двое получили травмы и...
 
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