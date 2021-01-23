Что будем носить в 2021 году? Обзор модных трендов

Источник материала: Onliner Многие модные критики и журналы говорят: понятие трендов устарело. Но при этом они же, когда приходит время, обсуждают, что же будет модно в ближайшее время. Потому как тренды — это ориентиры, облегчающие выбор. Onliner просмотрел десятки показов и отчетов, чтобы выбрать тренды 2021 года. Хорошая новость: практически все, что было актуально в прошлом году, останется таковым и в 2021-м. Появились и новые веяния: например, мини-юбки, забытые в последнее время, и нежно-розовый цвет, который ассоциируется с гламурными 2000-ми.

Все просто: можно открыть статью прошлого года и смело использовать перечисленные в ней идеи, потому что большинство из них не потеряло своей актуальности. Все так же остаются в моде акцентные плечи (рукава-фонарики, буфы, острые плечи), широкие джинсы и брюки, кроп-топы и бра, интересные, большие, накладные воротники, платья-парашюты, низкая посадка.

Мода нынче экономит наши деньги и становится осознанной, размылись границы модного и немодного, смешались десятилетия, вдохновение черпается и в 1970-х, и в 2000-х. Но если хочется чего-то новенького, то ниже список того, что транслировалось дизайнерами в последнее время и подхватится индустрией.

Розовый, небесный, оранжевый, серый, желтый, неоновые цвета

Большой секрет, как так происходит: большинство брендов, не сговариваясь, берут один оттенок и добавляют его в свои коллекции. В показах, посвященных 2021 году, так произошло с небесно-голубым цветом. Он лирический, успокаивающий и однозначно вписывающийся в любой образ, так что берите на заметку.

Среди фаворитов — все оттенки розового. Спрос будет и на фуксию, и на нежно-розовый, и на розовенький в стиле барби. И это круто, потому что розовый цвет — жизнерадостный, а жизнерадостность нам сейчас очень нужна.

Серый и желтый цвета станут трендовыми и атакуют Instagram не только потому, что названы цветами года по версии Pantone, но и по причине того, что тоже часто мелькали на показах. Фишка года — облачение в серый цвет с ног до головы так, чтобы это было не скучно и не по-офисному.



Tom Ford, Balmain



Zara

Одежда с намеком на сон

Все еще не оправившись от болезненного опыта вынужденной самоизоляции, дизайнеры порефлексировали по этому поводу и выпустили на подиум моделей в шутливых нарядах с подушками и одеялами. Жить в безопасности и мягкости, которые дает постелька, конечно, очень классно, но деструктивно, поэтому не советуем укутываться в одеяло во время прогулок. Использовать тренд в повседневности можно с помощью костюмов пижамного кроя, юбок, украшенных перьями, объемных пуховиков, а также худи и брюк из футера.



Acne Studios, Fendi



2Mood

Гендерно нейтральная одежда

Это веяние можно из года в год автоматически вписывать в список трендов, потому как оно с нами давно и надолго. Мужские и женские образы на многих показах настолько похожи, что одежду на разнополых моделях можно поменять местами и никто не заметит подмены. Крой мужских и женских вещей зачастую идентичен. Выражение «пиджак с мужского плеча», похоже, скоро потеряет актуальность, потому как все пиджаки будут примерно одинаковыми. Кстати, тренд коснулся вас, если с вашей половинкой вы носите одну рубашку (либо худи-оверсайз, либо треники) на двоих.



Fendi, Hermes



Zara

Синий деним тотал-лук

Джинсовая ткань — это то, что никогда не выходит из моды и вряд ли когда-то выйдет. Чтобы было интересно жить, дизайнеры лишь играют с оттенком денима и его сочетанием с чем-либо. Удачной покупкой в этом году станут темно-синие джинсы с широкими штанинами. Хотя, откровенно говоря, удачной покупкой будут любые джинсы без оглядки на цвет.



Kenzo, Dior



Pull and Bear

Спорт-шик, лосины из 90-х, яркие колготки

Спорт в принципе уже давно не выходит из трендов повседневного гардероба. В этом году олимпийки в стиле 90-х из клипов Макса Коржа уступают место более приталенным олимпийкам в стиле 70-х, которые можно миксовать с юбкой и делать милый ретрообраз. Возвращаются бомберы из фильмов про американских подростков. Популярность пророчат блестящим лосинам и легинсам со штрипками, которые обнажают щиколотки.



Miu Miu, Sait Laurent



Zara

Свободные костюмы

Классический костюм из года год подвергается различным деформациям и интерпретациям. Условно, костюм из 2000-х и из 2021-го — это два совершенно разных понятия. Актуальный крой сегодня — это, как обычно, пиджак-оверсайз, свободные, струящиеся брюки, сидящие либо высоко, либо низко на талии, плюс топ-бра под пиджак. Такой костюм совершенно не сковывает движения, комфортен, но при этом продолжает выполнять свою функцию формальной одежды, которую можно носить в строгий офис.



Sportmax, Jacquemus



Zara

Мини-юбка, мини-шорты

Второй год подряд мини-юбка протискивается сквозь плотные ряды комфортных трендов и все никак не может завоевать внимание девушек, отвыкших демонстрировать свою сексуальность. Предстоящим летом мини-юбка снова попробует завоевать наши сердца. Суперактуальный крой — прямая и короткая юбка, начинающаяся у пупка или ниже и заканчивающаяся чуть ниже ягодиц, в стиле 60-х. В ней особо не сядешь и не наклонишься, так что это тренд для смелых. В повседневной жизни выбирайте мини с оглядкой лишь на то, как она смотрится на вашей фигуре.



Miu Miu, Chanel



Bershka

Спортивные брюки, шорты, костюмы

Если у вас еще нет спортивного костюма на каждый день, срочно покупайте. Их ношение куда угодно — хоть в магазины, хоть в бары — еще нескоро перейдет в разряд антитрендов. Процесс расширения штанин, кстати, уже коснулся не только джинсов и деловых брюк, но и спортивных. И неважно, из какого они материала: полиэстера или хлопка. Изящные широкие спортивные брюки разрешено сочетать с нарядными топами. Если кто-то скажет, что вы выглядите как гопник, просто ответьте, что это тренд от Balenciaga.



Balenciaga, Miu Miu



&Оther Stories

Прозрачность, открытость, лямочки

Информация для тех, кого уже бесит слово «худи»: вы не одни такие. Наряду с бесконечно комфортной одеждой на подиумах было очень много прозрачных, невесомых, шифоновых платьев, лямочек, которые теперь используются не только на плечах, но и по всему телу, а также платьев с экстремально открытой спиной от шеи до ягодиц.



Givenchy, Jil Sander



Zara

Летний трикотаж, кружево

Летний трикотаж — это как зимний, только тоньше. В вязаном свитере под солнцем будет жарковато, а вот в поло из хлопковой пряжи — норм. Возьмите на заметку вязаные шорты, майки, платья ярких и телесных тонов.



Sportmax, Bottega Veneta



Mango

Лозунги

В прошлом году было много протестов. Мир будто слегка сошел с ума, а люди поверили в себя и свободу своих позиций. Обозленность на локдауны, изоляции и невозможность жить привычной жизнью копилась и выливалась через край. Кроме того, люди лишились эмоций и слов, которые приходится скрывать под средствами защиты от вирусов, поэтому часто показывают их с помощью надписей на масках. Дизайнеры не могли не заметить летающие по воздуху настроения и выразили их в принтах-лозунгах.



Raf Simons, Chloe

Туфли с открытой пяткой, высокие сапоги, вьетнамки, тапочки, квадратный нос, платформа и еще много чего

Кроссовки с костюмами носите? Носите. Теперь еще тапочки с костюмами будете носить.



Miu Miu, Balenciaga



Zara, Bershka

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