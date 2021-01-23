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Правозащитники Беларуси признали политзаключенными еще 5 человек

23.01.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 5-х граждан страны, которым предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений.

В частности, Александра Потресаева и Александр Резник обвиняются по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки"), Михаил Ференц, Виталий Щербич и Рената Смирнова - по статье 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники отмечают, что выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

«Мы оцениваем преследование Александры Потрясаевой, Александра Резника, Михаила Ференца, Виталия Щербича и Ренаты Смирновой, которые были обвинены по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") и по ч. 1 ст. 342 УК ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», - говорится в заявлении правозащитников.

В этой связи правозащитники требуют от властей Беларуси освободить указанных граждан, а также всех политзаключенных Беларуси и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период.

 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 5-х граждан страны, которым предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений.
 
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