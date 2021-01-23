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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс покупки доллара в банках — 2,561 рубля, а евро — 3,116 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 23 января.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,561 рубля (Абсолютбанк, Белинвестбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Paritetbank — 2,552 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,149 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белинвестбанке — 3,116 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,102 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 23 января.
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