Эксперты рассказали, сколько может стоить доллар в начале февраля

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Самочувствие рубля

«Поскольку очевидно, что пандемия в этом году резко не закончится, будут продлеваться различные карантинные меры и так далее, позитив рынков явно носит временный характер. Со временем оптимизм сократится. На первый план выйдут реальные показатели восстановления экономики (далекие от ожиданий), тогда и котировки нефти, и рубль начнут снижение. Пока рубль еще поддерживается налоговым периодом, когда в РФ отмечается высокий спрос на рублевую ликвидность», — пояснил Артем Деев.

Рынок устал от ралли

«Это прежде всего снижение в нефти — баррель Brent отступает после публикации статистики от API по запасам нефти в США. «Фактор Байдена» тут не имеет значения — новая администрация США никак не конфликтует с российским правительством. До противостояния с Москвой дело еще дойдет, но не прямо сейчас. Доллар США может торговаться в ближайшее время в пределах 73-74 рубля, евро — 89-91 рубль», — заключила Анна Бодрова.

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