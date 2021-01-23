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Неистребимая глупость власти, которая удивляет весь мир. Член правления Yara уверен, что за футболку "Аякса" вас в Беларуси немедленно арестуют

23.01.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Аяксу" лучше в Беларусь не ездить

Неистребимая глупость власти, которая удивляет весь мир. Член правления Yara уверен, что за футболку "Аякса" вас в Беларуси немедленно арестуют
"Если вы болеете за "Аякс" (или другую команду с похожими цветами) и наденете её футболку, когда ваша команда играет на выезде с белорусской командой, вас арестуют за то, что вы носите её на улицах Беларуси. Подумайте об этом на секунду", — такой твит оставил Гейр Сундбё (Geir O. Sundbø), член правления норвежской Yara International — одного из основных партнёров "Беларуськалия".

Дело в том, что клуб из Нидерландов знаменит своей бело-красной формой. А белорусский суд недавно оштрафовал девушку за то, что она гуляла в белых штанах с красной полоской.

Стачком "Беларуськалия" регулярно указывает норвежской компании на нарушения прав человека, которые происходят в Беларуси, и на увольнение протестующих рабочих. Под давлением Yara администрация белорусского предприятия недавно заявила, что готова принять обратно уволенных бастующих.

Однако забастовщики заявили в ответ, что не будут вести переговоров с руководством "Беларуськалия", пока не будут выполнены их требования.


Гейр Сундбё / yara.com
 
 
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