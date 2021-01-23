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Спецэфир: Навальный. Протесты в прямом эфире
Источник материала: Партизан
фото: Новая газета
Российский оппозиционный политик, арестованный на 30 суток сразу же после прилета из Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом из группы "Новичок", призвал своих сторонников выходить на улицы 23 января. Сам Навальный сейчас находится в московском СИЗО "Матросская Тишина".
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Настоящее Время в субботу ведет прямую трансляцию из разных российских городов, а также обсуждает в прямом эфире с экспертами и политиками перспективы протестов...
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