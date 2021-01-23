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Спецэфир: Навальный. Протесты в прямом эфире

23.01.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Настоящее Время и Эхо Москвы в субботу ведут прямую трансляцию из разных российских городов, а также обсуждает в прямом эфире с экспертами и политиками перспективы протестов и самого дела против Навального

Спецэфир: Навальный. Протесты в прямом эфире
фото: Новая газета
Российский оппозиционный политик, арестованный на 30 суток сразу же после прилета из Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом из группы "Новичок", призвал своих сторонников выходить на улицы 23 января. Сам Навальный сейчас находится в московском СИЗО "Матросская Тишина".

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Настоящее Время в субботу ведет прямую трансляцию из разных российских городов, а также обсуждает в прямом эфире с экспертами и политиками перспективы протестов...
 
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