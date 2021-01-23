Спецэфир: Навальный. Протесты в прямом эфире

Российский оппозиционный политик, арестованный на 30 суток сразу же после прилета из Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом из группы "Новичок", призвал своих сторонников выходить на улицы 23 января. Сам Навальный сейчас находится в московском СИЗО "Матросская Тишина".



