Источник материала: Хартия'97

Ученые объяснили загадочное поведение «звезды инопланетян» 23.01.2021, 12:02

Странное светило было открыто в 2015 году.

Ученые из Аризонского университета предложили объяснение странному поведению звезды KIC 8462852 из созвездия Лебедя. По их мнению, на звезду влияет ее соседка, связь с которой удалось продемонстрировать только недавно, сообщает Naked science .

Звезду открыла в 2015 году Табета Бояджян из Луизианского университета, поэтому светило часто называют просто «звездой Табби». Она резко и непредсказуемо меняет свою яркость. Однозначного объяснения такому поведению у ученых нет. Вместе с тем, самыми перспективными можно назвать гипотезы, связывающие аномальное поведение звезды Табби либо с бурным переходом к новой фазе звездной эволюции, либо с наличием возле нее массы пыли и обломков.

Плотное облако обломков планет и планетезималей могло появиться рядом со светилом под влиянием соседней звезды, притяжение которой нарушило нормальный процесс образования планетной системы у KIC 8462852. Рядом со звездой действительно наблюдается еще одна, однако связь между ними удалось продемонстрировать лишь недавно.

Звезды, которые на плоских снимках кажутся расположенными близко, могут находиться очень далеко по глубине. Чтобы выяснить истинное положение светил, ученые проанализировали данные более чем пяти лет астрометрических наблюдений, проведенных гавайской обсерваторией Keck. Работа показала, что две звезды действительно совместно движутся и гравитационно связаны друг с другом. Это подтвердили и дополнительные данные, полученные космическим телескопом Gaia.

Звезда Табби (KIC 8462852 A) и ее соседка (KIC 8462852 В) находятся друг от друга на расстоянии целых 880 астрономических единиц. Табби больше своей пары, в полтора раза крупнее и в 1,36 раза массивнее Солнца, тогда как KIC 8462852 почти вдвое меньше и набирает всего 0,44 солнечной массы. Влиять на яркость звезды Табби напрямую она не может, однако способна оказывать сильное влияние на эволюцию системы своей «старшей» соседки.

Моделирование ученых показало, что звезды, которые входят в такие двойные системы, периодически должны сходиться очень близко, создавая гравитационные аномалии. А это приводит к нарушению орбит планет, их беспорядочному движению, столкновению и разрушению. Именно такие процессы могли повлечь возникновение достаточно плотного облака обломков, окружающего звезду Табби и вызывающего странные, на первый взгляд, колебания ее яркости.

В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%.

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