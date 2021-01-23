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Анджей Почобут: Власть получит народный бунт
Источник материала: Хартия'97
Анджей Почобут: Власть получит народный бунт
Известный журналист отреагировал на приговор 18-летним участникам протестов.
22 января суд постановил отправить в колонию Софию Малашевич на два года, Тихона Клюкача — на полтора. Осужденным по 18 лет, их вина в том, что оба участвовали в акциях протеста, девушку обвинили в демонстрации плакатов с «оскорбительным» для Лукашенко содержанием, а также в нанесении надписей на щиты силовиков.
Известный гродненский журналист Анджей Почобут
Ломая через колено мирную и подчеркнуто ненасильственную революцию, власть получит народный бунт. Слишком много людей было покалечено, побито и унижено, чтобы простым закручиванием гаек можно было решить сложившийся политический кризис».
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Известный журналист отреагировал на приговор 18-летним участникам протестов.
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