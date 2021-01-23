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Анджей Почобут: Власть получит народный бунт

23.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Анджей Почобут: Власть получит народный бунт

  • 23.01.2021, 11:44
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Анджей Почобут: Власть получит народный бунт

Известный журналист отреагировал на приговор 18-летним участникам протестов.

22 января суд постановил отправить в колонию Софию Малашевич на два года, Тихона Клюкача — на полтора. Осужденным по 18 лет, их вина в том, что оба участвовали в акциях протеста, девушку обвинили в демонстрации плакатов с «оскорбительным» для Лукашенко содержанием, а также в нанесении надписей на щиты силовиков.

Известный гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал решение суда: «Политические процессы стали будничным явлением, а человек легко огрубляется и привыкает ко всему... Однако, даже с учетом этого приговор два года лишения свободы для 18-летней Софии Малашевич за «роспись» ОМОНовских щитов, это жесть.

Ломая через колено мирную и подчеркнуто ненасильственную революцию, власть получит народный бунт. Слишком много людей было покалечено, побито и унижено, чтобы простым закручиванием гаек можно было решить сложившийся политический кризис».

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Известный журналист отреагировал на приговор 18-летним участникам протестов.
 
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