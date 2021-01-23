Источник материала: Хартия'97

Белорусы массово выходят на субботние акции протеста (Онлайн) 2 23.01.2021, 11:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Марши и цепи солидарности проходят по всей стране.

Сегодня в Минске и многих городах Беларуси проходят субботние акции протеста.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию субботних маршей и цепей солидарности.

11:23 Жители Минского района встали на защиту Игоря Лосика. Акция солидарности прошла в Копище.

11:06 Минская Масюковщина провела мощную акцию солидарности. Люди скандировали: «Свободу политзаключенным!».

10:51 Полигон-Колодищи с гостями тоже вышел на акцию. «Беларусь, просыпайся! Таракан идет на дно!», — скандируют люди на марше.

10:37 В Минске дворы Ленинского района вышли на марш в поддержку всех политзаключенных. Огромная колонна скандирует «Смотри в окно, а не в телевизор».

9:29 В Минске одиночные пикеты на МКАД в поддержку Игоря Лосика и Алексея Кудина начались с самого утра.

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