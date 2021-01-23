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Подпольное следствие: как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко

23.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Подпольное следствие: как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко

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  • 23.01.2021, 11:28
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Подпольное следствие: как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко
Фото: «Белсат»

Одно из самых громких дел ― расследование убийства Романа Бондаренко милицией.

Организации BYPOL ― это объединение силовиков Беларуси. Там есть те, кто из соображений верности присяге и Конституции уходят из органов, но продолжают работать по профессии.

Они расследуют преступления, и подозреваемыми становятся действующие чиновники и руководители белорусских силовых структур.

Одно из самых громких дел BYPOL ― расследование убийства Романа Бондаренко милицией.

Как работает организация бывших силовиков и почему милиционерам трудно бастовать, в эфире RTVI рассказал основатель проекта BYPOL Андрей Остапович.

Продолжение смотрите в видео.

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Одно из самых громких дел ― расследование убийства Романа Бондаренко милицией.
 
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