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Жители Минского района встали на защиту Игоря Лосика
Источник материала: Хартия'97
Жители Минского района встали на защиту Игоря Лосика
Акция солидарности прошла в Копище.
Жители поселка Копище (Минский район) приняли участие в акциях протеста, которые сегодня массово проходят по всей Беларуси.
«Равнодушие убивает. Белорусы, мы должны спасти Игоря Лосика», — заявили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Акция солидарности прошла в Копище.
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