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Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику
Источник материала: UDF
Цепь солидарности в минском микрорайоне «Восток» / Еврорадио
В «Олимпик Арену» стягиваются люди с красно-зелеными флагами. Сообщается, что в 12 здесь будет хоккейный матч с участием Александра Лукашенко.
Фото: @motolkohelp
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Как сообщает TUT.BY, в Минск со стороны Уручья стягивается военная техника.
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Довольно многолюдное шествие прошло в Микрорайоне Чкаловский:
В Курасовщине устроили перекличку районов:
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В минской Лошице и военном городке в Уручье утром тоже прошла акция.
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Жители Востока выстроились в цепь солидарности.
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Уже с самого утра районы Минска вышли на традиционные дворовые марши. Уже «гуляли» в Уручье и Ленинском районе.
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Такая акция прошла утром в Минском районе, сообщает TUT.BY. Люди несли много плакатов.
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Люди вышли на акцию в Масюковщине.
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Акция солидарности стартовала утром в Витебске.
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