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Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику

23.01.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику
Цепь солидарности в минском микрорайоне «Восток» / Еврорадио
В Беларуси 23 января проходят акции солидарности в поддержку политзаключенных.

В «Олимпик Арену» стягиваются люди с красно-зелеными флагами. Сообщается, что в 12 здесь будет хоккейный матч с участием Александра Лукашенко.

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику

Фото: @motolkohelp


***

Как сообщает TUT.BY, в Минск со стороны Уручья стягивается военная техника.

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику

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Довольно многолюдное шествие прошло в Микрорайоне Чкаловский:



В Курасовщине устроили перекличку районов:



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В минской Лошице и военном городке в Уручье утром тоже прошла акция.





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Жители Востока выстроились в цепь солидарности.

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику



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Уже с самого утра районы Минска вышли на традиционные дворовые марши. Уже «гуляли» в Уручье и Ленинском районе.


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Такая акция прошла утром в Минском районе, сообщает TUT.BY. Люди несли много плакатов.



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Люди вышли на акцию в Масюковщине.



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Акция солидарности стартовала утром в Витебске.

Цепи солидарности и шествия в Минске. В столицу стягивают военную технику
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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