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Задержание во Владивостоке / Валерий Федоренко, «Новая газета







Митинг за Навального в Улан-Удэ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На митингах за Навального полиция России работает по «белорусскому сценарию» Несмотря на серьёзные — до -50 — температуры, люди вышли на улицы.

Полиция на этих акциях действует по «белорусскому сценарию»: не даёт людям собраться, выхватывает протестующих из колонны. С теми, кого задержали, полицейские жёстко ведут себя в автозаках и в ОВД. Среди митингующих есть «тихари» в гражданской одежде.Одна из первых акций прошла во Владивостоке. Среди протестующих там заметили звезду Youtube. В определённый момент дорогу колонне преградили полицейские со щитами. Там не обошлось без задержаний.Ещё одна массовая акция состоялась в Хабаровске — городе, который весь прошлый год протестовал из-за задержания главы Хабаровского края. На митинг собрались около тысячи человек. Протест был мирным: люди водили хороводы вокруг бойцы ОМОН, а затем попытались пройти колонной по городу. Однако полиция начала задерживать протестующих.В Якутске люди вышли на уличную акцию, несмотря на 50-градусный мороз. Колонны в поддержку Навального прошли по Иркутску, Магадану и Улан-Удэ. Митинги постепенно приближаются к крупным сибирским городам.