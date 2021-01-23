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На митингах за Навального полиция России работает по «белорусскому сценарию»

23.01.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На митингах за Навального полиция России работает по «белорусскому сценарию»
Задержание во Владивостоке / Валерий Федоренко, «Новая газета
23 января по всей России проходят митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Первыми начали протестовать жители Дальнего Востока — из-за большой разницы во времени с Москвой день там наступает раньше. Несмотря на серьёзные — до -50 — температуры, люди вышли на улицы.

Полиция на этих акциях действует по «белорусскому сценарию»: не даёт людям собраться, выхватывает протестующих из колонны. С теми, кого задержали, полицейские жёстко ведут себя в автозаках и в ОВД. Среди митингующих есть «тихари» в гражданской одежде.

Одна из первых акций прошла во Владивостоке. Среди протестующих там заметили звезду Youtube Юрия Дудя. В определённый момент дорогу колонне преградили полицейские со щитами. Там не обошлось без задержаний.


Ещё одна массовая акция состоялась в Хабаровске — городе, который весь прошлый год протестовал из-за задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. На митинг собрались около тысячи человек. Протест был мирным: люди водили хороводы вокруг бойцы ОМОН, а затем попытались пройти колонной по городу. Однако полиция начала задерживать протестующих.

В Якутске люди вышли на уличную акцию, несмотря на 50-градусный мороз. Колонны в поддержку Навального прошли по Иркутску, Магадану и Улан-Удэ. Митинги постепенно приближаются к крупным сибирским городам.


На митингах за Навального полиция России работает по «белорусскому сценарию»


Митинг за Навального в Улан-Удэ
 
 
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Несмотря на серьёзные — до -50 — температуры, люди вышли на улицы.
 
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