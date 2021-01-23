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Вылетающим из Минска в Нидерланды теперь надо пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2

23.01.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правила въезда в Нидерланды изменяются с 23 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».

Вылетающим из Минска в Нидерланды теперь надо пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2

«Всем пассажирам, вылетающим рейсом Минск — Амстердам, включая следующих транзитом через Минск или Амстердам, дополнительно к ПЦР-тестам, требуется пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 не ранее, чем за 4 часа до вылета из аэропорта отправления», — говорится в сообщении белорусского авиаперевозчика.

Экспресс-тест выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.

Оплата возможна через банк, мобильный банкинг или платежный терминал. Реквизиты для оплаты и ее порядок можно узнать на сайте «Белавиа».

 
Теги: Минск
 
 
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Правила въезда в Нидерланды изменяются с 23 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».
 
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