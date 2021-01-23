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У всей России внезапные проблемы с мобильным интернетом

23.01.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российские пользователи внезапно узнали о масштабных проблемах с мобильной связью. В частности, у абонентов «Билайн» и МТС. Также наблюдаются сбои в работе «Ростелекома». География проблем широкая — от Новосибирска до Москвы.

Ближе к 12 часам ресурс Downdetector также сообщил о перебоях в работе мессенджеров Telegram и Viber. А в Twitter с трудом отправляются сообщения. Правда, пока проблемы с этими ресурсами не носят масштабного характера.

Операторы пока проблемы с доступом не комментируют. Напомним, что сегодня в России проходят акции в поддержку Алексея Навального.

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Российские пользователи внезапно узнали о масштабных проблемах с мобильной связью. В частности, у абонентов «Билайн» и МТС. Также наблюдаются сбои в работе...
 
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