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У всей России внезапные проблемы с мобильным интернетом
Источник материала: Onliner
Российские пользователи внезапно узнали о масштабных проблемах с мобильной связью. В частности, у абонентов «Билайн» и МТС. Также наблюдаются сбои в работе «Ростелекома». География проблем широкая — от Новосибирска до Москвы.
Ближе к 12 часам ресурс Downdetector также
Операторы пока проблемы с доступом не комментируют. Напомним, что сегодня в России проходят акции в поддержку Алексея Навального.
музыкальная карусель (мобиль), пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
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Российские пользователи внезапно узнали о масштабных проблемах с мобильной связью. В частности, у абонентов «Билайн» и МТС. Также наблюдаются сбои в работе...
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