ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ребенок провалился под лед в Бресте: мальчика спасли

23.01.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ребенок провалился под лед в Бресте: мальчика спаслиБресте: мальчика спасли" class="one-news__figure-img">

Под лед провалился ребенок в Бресте. Он упал с парапета ограждения, сообщается на сайте МЧС.

22 января во второй половине дня в МЧС поступило сообщение о том, что на реке Мухавец в Бресте под лед провалился ребенок.

Когда спасатели приехали к месту вызова, ребенок находился на льду у полыньи, в 2-х метрах от ограждающего парапета.

Оказалось, мальчик 2010 г.р. прогуливался по набережной, залез на ограждающий бетонный парапет высотой 1,5 м до кромки воды, оступился, упал на лед и провалился.

Сотрудники МЧС спустились на лед и при помощи спасательного круга вытащили ребенка на берег. Мальчика осмотрели медики, и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» он был доставлен в больницу.

Фото: МЧС Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под лед провалился ребенок в Бресте. Он упал с парапета ограждения, сообщается на сайте МЧС. 22 января во второй половине дня в МЧС поступило сообщение о том, что на...
 
Новости дня
Новости разные
 
У всей России внезапные проблемы с мобильным интернетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by