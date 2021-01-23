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Ребенок провалился под лед в Бресте: мальчика спасли
Источник материала: ОНТБресте: мальчика спасли" class="one-news__figure-img">
Под лед провалился ребенок в Бресте. Он упал с парапета ограждения,
22 января во второй половине дня в МЧС поступило сообщение о том, что на реке Мухавец в Бресте под лед провалился ребенок.
Когда спасатели приехали к месту вызова, ребенок находился на льду у полыньи, в 2-х метрах от ограждающего парапета.
Оказалось, мальчик 2010 г.р. прогуливался по набережной, залез на ограждающий бетонный парапет высотой 1,5 м до кромки воды, оступился, упал на лед и провалился.
Сотрудники МЧС спустились на лед и при помощи спасательного круга вытащили ребенка на берег. Мальчика осмотрели медики, и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» он был доставлен в больницу.
Фото: МЧС Беларуси
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Под лед провалился ребенок в Бресте. Он упал с парапета ограждения, сообщается на сайте МЧС. 22 января во второй половине дня в МЧС поступило сообщение о том, что на...
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