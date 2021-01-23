Ребенок провалился под лед в Бресте: мальчика спасли

Источник материала: ОНТ

Бресте: мальчика спасли" class="one-news__figure-img">

Под лед провалился ребенок в Бресте. Он упал с парапета ограждения, сообщается на сайте МЧС.

22 января во второй половине дня в МЧС поступило сообщение о том, что на реке Мухавец в Бресте под лед провалился ребенок.

Когда спасатели приехали к месту вызова, ребенок находился на льду у полыньи, в 2-х метрах от ограждающего парапета.

Оказалось, мальчик 2010 г.р. прогуливался по набережной, залез на ограждающий бетонный парапет высотой 1,5 м до кромки воды, оступился, упал на лед и провалился.

Сотрудники МЧС спустились на лед и при помощи спасательного круга вытащили ребенка на берег. Мальчика осмотрели медики, и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» он был доставлен в больницу.

Фото: МЧС Беларуси

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