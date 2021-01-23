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Девушка решила сделать любимому сюрприз и помогла накопить на машину. В Интернете её поступок осудили
Источник материала: ОНТ
Американка похвасталась в Twitter, что помогла своему парню купить машину. Молодой человек начал копить деньги, а она удваивала сумму в копилке в тайне от него. Вероятно, девушка хотела получить похвалу от подписчиков, но большинство пользователей её поступок осудили.
Под сообщением девушки начали появляться твиты от парней, что такая «помощь» унижает достоинство мужчины, и от представительниц красивой половины человечества о том, что нельзя содержать партнера. Конечно, были и те, кто поддержал девушку. Американка жестко осадила критиканов.
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Девушка решила сделать любимому сюрприз и помогла накопить на машину. В Интернете её поступок осудили
Американка похвасталась в Twitter, что помогла своему парню купить машину. Молодой человек начал копить деньги, а она удваивала сумму в копилке в тайне от него....
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