Мужчина заблудился в лесу в Жлобинском районе: его пока не нашли

Источник материала: ОНТ

В лесу в Жлобинском районе заблудился мужчина, продолжаются поиски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

22 января в первой половине дня в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Луговая Вирня Жлобинского района мужчине 1992 года рождения, животноводе. Сотрудников МВД и МЧС задействовали для поисковых работ.

Пропавшего пока не нашли. Продолжаются поиски.

Фото: БЕЛТА

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