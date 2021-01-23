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Мужчина заблудился в лесу в Жлобинском районе: его пока не нашли
Источник материала: ОНТ
В лесу в Жлобинском районе заблудился мужчина, продолжаются поиски,
22 января в первой половине дня в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Луговая Вирня Жлобинского района мужчине 1992 года рождения, животноводе. Сотрудников МВД и МЧС задействовали для поисковых работ.
Пропавшего пока не нашли. Продолжаются поиски.
Фото: БЕЛТА
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В лесу в Жлобинском районе заблудился мужчина, продолжаются поиски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. 22 января в первой половине дня в МЧС поступило сообщение о...
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