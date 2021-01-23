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8 ч можно есть и 16 ч – нельзя: как похудеть без занятий спортом? Рассказывает врач

23.01.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 ч можно есть и 16 ч – нельзя: как похудеть без занятий спортом? Рассказывает врач

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков считает, что похудеть на 10 кг несложно. О том, что делать, если нужно снизить вес радикальнее, и когда килограммы — просто масса, а когда — ожирение, он рассказал РИА «Новости».

Специалист считает, что избыточный вес до 10 кг убрать несложно. Для этого можно использовать любую диету, которая подходит для вашего графика, ведь важно учитывать время работы и частоту приема пищи. Эффективны, по мнению врача, интервальное питание или кетогенная диета – с их помощью за месяц можно избавиться от 5–6 кг.

Самый популярный вариант интервального голодания – 8 ч, когда есть можно, плюс 16 ч, когда требуется воздерживаться от приема пищи. Самый жесткий вариант – 4 ч, когда разрешены любые продукты, и 20 ч без еды.

Монодиеты, к примеру, яблочная или гречневая, очень вредны для организма из-за того, что ограничивают поступление питательных веществ. Врач рекомендует тем, кто худеет, отказаться от таких ограничений.

Фото: healthy.24tv.ua



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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков считает, что похудеть на 10 кг несложно. О том, что делать, если нужно снизить вес радикальнее, и когда...
 
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