ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП на Орловской: пешеход умер в машине скорой

23.01.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минская ГАИ в своем Telegram-канале сообщила, что в столице на улице Орловской мужчина сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Дачиа Логан» 1984 года рождения ехал со стороны пр. Победителей в направлении Долгиновского тракта. Возле дома № 55 он сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. 

После реанимационных действий в машине скорой мужчина умер.

Сотрудники ГАИ, СК, Управления ГКСЭ по Минску работали на месте происшествия.

Фото и видео: Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская ГАИ в своем Telegram-канале сообщила, что в столице на улице Орловской мужчина сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
У всей России внезапные проблемы с мобильным интернетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by