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ДТП на Орловской: пешеход умер в машине скорой
Источник материала: ОНТ
Минская ГАИ в своем
По предварительной информации, водитель автомобиля «Дачиа Логан» 1984 года рождения ехал со стороны пр. Победителей в направлении Долгиновского тракта. Возле дома № 55 он сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
После реанимационных действий в машине скорой мужчина умер.
Сотрудники ГАИ, СК, Управления ГКСЭ по Минску работали на месте происшествия.
Фото и видео: Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Минская ГАИ в своем Telegram-канале сообщила, что в столице на улице Орловской мужчина сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. По...
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