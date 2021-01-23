ДТП на Орловской: пешеход умер в машине скорой

Источник материала: ОНТ

Минская ГАИ в своем Telegram-канале сообщила, что в столице на улице Орловской мужчина сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Дачиа Логан» 1984 года рождения ехал со стороны пр. Победителей в направлении Долгиновского тракта. Возле дома № 55 он сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

После реанимационных действий в машине скорой мужчина умер.

Сотрудники ГАИ, СК, Управления ГКСЭ по Минску работали на месте происшествия.

Фото и видео: Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram