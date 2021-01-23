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Бесплатно отправить открытку с фото: «Белпочта» приготовила сюрпризы ко Дню ручного письма
Источник материала: ОНТ
Пишите письма! Сейчас речь пойдёт не об электронных документах, которые лишены такой личной составляющей, как почерк. Красивую традицию предлагает оживить «Белпочта».
Сегодня во всём мире отмечают День ручного письма. В честь этого события в любом белорусском отделении связи каждый может подписать от руки открытку и отправить абсолютно бесплатно в любую точку страны! Это хороший стимул написать тёплые слова в адрес близких, считают в «Белпочте».
На главпочтамте приготовили еще один сюрприз: теперь здесь можно изготовить открытку с любым изображением всего за 2 мин. В том числе, и с собственным снимком! Для этого работает бесплатная фотозона. Такой почтовый привет точно будет незабываемым.
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Пишите письма! Сейчас речь пойдёт не об электронных документах, которые лишены такой личной составляющей, как почерк. Красивую традицию предлагает оживить...
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