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Бесплатно отправить открытку с фото: «Белпочта» приготовила сюрпризы ко Дню ручного письма

23.01.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бесплатно отправить открытку с фото: «Белпочта» приготовила сюрпризы ко Дню ручного письма

Пишите письма! Сейчас речь пойдёт не об электронных документах, которые лишены такой личной составляющей, как почерк. Красивую традицию предлагает оживить «Белпочта».

Сегодня во всём мире отмечают День ручного письма. В честь этого события в любом белорусском отделении связи каждый может подписать от руки открытку и отправить абсолютно бесплатно в любую точку страны! Это хороший стимул написать тёплые слова в адрес близких, считают в «Белпочте».

Екатерина Журавская, официальный представитель «Белпочты»: «Мы уже все привыкли пользоваться соцсетями, мессенджерами, переписываться скорее в телефоне, чем подписывать письма, открытки вручную. Поэтому мы хотим напомнить, как это здорово подписывать почтовые карточки и отправлять по почте. Каждый помнит, насколько это приятно открыть почтовый ящик и там увидеть письмо долгожданное или открытку от близкого человека».

На главпочтамте приготовили еще один сюрприз: теперь здесь можно изготовить открытку с любым изображением всего за 2 мин. В том числе, и с собственным снимком! Для этого работает бесплатная фотозона. Такой почтовый привет точно будет незабываемым.

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Пишите письма! Сейчас речь пойдёт не об электронных документах, которые лишены такой личной составляющей, как почерк. Красивую традицию предлагает оживить...
 
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