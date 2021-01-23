Бесплатно отправить открытку с фото: «Белпочта» приготовила сюрпризы ко Дню ручного письма

Источник материала: ОНТ

Пишите письма! Сейчас речь пойдёт не об электронных документах, которые лишены такой личной составляющей, как почерк. Красивую традицию предлагает оживить «Белпочта».

Сегодня во всём мире отмечают День ручного письма. В честь этого события в любом белорусском отделении связи каждый может подписать от руки открытку и отправить абсолютно бесплатно в любую точку страны! Это хороший стимул написать тёплые слова в адрес близких, считают в «Белпочте».

Екатерина Журавская, официальный представитель «Белпочты»: «Мы уже все привыкли пользоваться соцсетями, мессенджерами, переписываться скорее в телефоне, чем подписывать письма, открытки вручную. Поэтому мы хотим напомнить, как это здорово подписывать почтовые карточки и отправлять по почте. Каждый помнит, насколько это приятно открыть почтовый ящик и там увидеть письмо долгожданное или открытку от близкого человека».

На главпочтамте приготовили еще один сюрприз: теперь здесь можно изготовить открытку с любым изображением всего за 2 мин. В том числе, и с собственным снимком! Для этого работает бесплатная фотозона. Такой почтовый привет точно будет незабываемым.

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