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В какие сферы направить деньги? Мнение министра экономики (нет, это не ИТ)
Источник материала: Партизан
Министр экономики Беларуси Александр Червяков перечислил сферы, «которые сегодня актуальны»,
Именно туда, по его мнению, надо направить основное финансирование.
Самые актуальные сферы в 2021 году, на взгляд министра, следующие:
здравоохранение;
транспортная инфраструктура;
энергетика;
мелиорация;
дороги.
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Министр экономики Беларуси Александр Червяков перечислил сферы, «которые сегодня актуальны», пишет БелТА.
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