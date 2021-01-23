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В какие сферы направить деньги? Мнение министра экономики (нет, это не ИТ)

23.01.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр экономики Беларуси Александр Червяков перечислил сферы, «которые сегодня актуальны», пишет БелТА.

Именно туда, по его мнению, надо направить основное финансирование. 

 Самые актуальные сферы в 2021 году, на взгляд министра, следующие: 

здравоохранение;
транспортная инфраструктура;
энергетика;
мелиорация;
дороги.
 
 
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Министр экономики Беларуси Александр Червяков перечислил сферы, «которые сегодня актуальны», пишет БелТА.
 
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